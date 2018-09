Elise Mertens éliminée en huitième de finale de l'US Open

Elise Mertens s'est inclinée face à Sloane Stephens, numéro 3 mondiale, et tenante du titre, 6/3-6/3.

Elle avait battu Stephens, juste avant l'US Open, au tournoi de Cincinnati. Mais cette fois, l'Américaine était plus solide. La Belge, 15e au classement WTA, a moins bien servi. Et elle a commis trop de fautes directes, en voulant se montrer la plus agressive.

La saison d'Elise Mertens en Grand Chelem est une grande réussite, avec la demi-finale des Internationaux d'Australie en point d'orgue. A New York, elle a atteint le quatrième tour, alors qu'elle n'avait jamais gagné le moindre match dans le tableau final.

Son US Open n'est pas terminé. Elle est encore engagée dans le tournoi de double, avec sa partenaire habituelle, la Néerlandais Demi Schuurs.

Et une autre grande compétition l'attend peut-être, avant la fin de la saison. Elise Mertens est toujours en lice pour le Masters de Singapour, qui réunira les huit meilleures joueuses de l'année.