Elise Mertens: "Ce serait top de réussir un bon résultat à New York et d'aller au Masters"

Tout va très vite, pour Elise Mertens. Et l'US Open est un bon baromètre de sa progression. En 2015, elle a échoué au premier tour des qualifications. En 2016, 137e mondiale, elle a réussi à gagner ses trois matches en "qualif". Au premier tour de son tout premier tournoi du Grand Chelem, elle a pris le premier set à Garbine Muguruza, alors 3e mondiale. En 2017, elle est 39e mondiale, grâce à une première victoire en tournoi, notamment. Mais elle perd au premier tour à New York, contre la future finaliste de l'épreuve, Madison Keys, 15e tête de série.

Et en 2018, son statut a encore changé. C'est elle qui est la 15e tête de série. Elle fait partie des joueuses qui comptent. Elle a atteint les demi-finales des Internationaux d'Australie, et elle a gagné trois tournois depuis le début de la saison. Elle est 15e mondiale, mais elle est 8e à la Race, le classement de l'année, celui qui envoie, ou pas, les joueuses au Masters.

Elle est donc, pour l'instant, virtuellement qualifiée pour le Masters de Singapour. En simple, et en double aussi, d'ailleurs. "Si j'y participe, c'est top. Mais il y a encore beaucoup de tournois qui peuvent tout changer. Il y a cet US Open, puis il y a la tournée asiatique, ça fait peut-être huit tournois. Si je réussis un très bon résultat à New York, je suis presque sûre d'y aller, mais c'est trop tôt pour savoir. Ce serait top d'être au Masters, en simple, et peut-être en double. Mais c'est fou de pouvoir envisager le Masters. C'est incroyable. Je travaille tous les jours pour ça. Les autres joueuses aussi, d'ailleurs. Le tennis est notre vie."

Elle va entamer le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison sans faire du Masters une obsession. On peut même être sûrs qu'elle n'y pensera pas. L'US Open se suffit à lui-même, évidemment. C'est un rendez-vous majeur, qu'elle aborde avec sérénité. "Je suis en confiance, j'ai joué beaucoup de matches, j'ai gagné beaucoup de matches. Physiquement et mentalement, je suis prête."

Elle a beaucoup joué. Mais n'a-t-elle pas trop joué, elle qui, lors de ses deux derniers tournois, a fait appel au kiné, en plein match, pour un souci au bras ? "Ca va, je n'ai pas participé au tournoi de New Haven, et j'ai pris une semaine de repos à New York. Je n'ai plus de problème au bras. Je m'entraîne tous les jours, et ça se passe bien."

L'année dernière, Sloane Stephens avait battu Madison Keys en finale de l'US Open. Personne n'aurait pu prédire une telle réussite pour les deux Américaines. Le scénario peut-il être le même cette fois-ci, avec d'autres joueuses ? "Je crois que tout peut arriver, oui. Un quatrième tour, un quart de finale, beaucoup de filles peuvent les atteindre. Tout le monde s'est bien préparé, tout le monde a joué des matches, tout le monde est en confiance, tout est possible."

Tout est donc possible pour Elise Mertens, aussi, sans doute, deux ans après ses débuts en Grand Chelem. Est-elle plus heureuse qu'à l'époque, d'ailleurs ? La réussite, les victoires, rendent-ils heureux ? "Je crois que je suis un peu plus relax, en tout cas. Je me connais mieux, je sais comment je joue, je sais que je dois encore beaucoup travailler. Mais je suis plus en confiance, je suis plus expérimentée. Plus relax, consciente que les bonnes choses vont arriver, si je donne tout à l'entraînement et en match..."