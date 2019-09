Elise Mertens bat facilement Ahn et atteint les quarts de l'US Open pour la première fois

Elise Mertens (26e mondiale) est en quarts de finale de l’US Open pour la première fois de sa carrière ! Elle a battu Kristie Ahn (WTA 141) sur un double 6-1 en un peu moins d'1h10 de jeu. Couverte de bandages, au genou et au coude, l’Américaine n’est pas parvenue à rivaliser avec la Belge à l’exception de quelques fulgurances.

Invitée surprise de ces huitièmes (n’ayant jamais passé le moindre tour en grand-chelem), elle avait quand même battu Kuznetsova, Kalinskaya et Ostapenko pour arriver là. La Belge affrontera au prochain tour la joueuse qui sortira gagnante du duel entre Andreescu (WTA 15) et Townsend (WTA 116). Il ne s’agit pas du meilleur résultat de la Belge en grand-chelem puisqu’elle a atteint les demi-finales de l’Australian Open l’an dernier.

Le résumé de la rencontre.

Elise Mertens prend un bon départ dans ce huitième de finale. Elle breake d’entrée sur la première opportunité, c’est rapidement 2-0. Ahn obtient ensuite une opportunité de débreaker, mais échoue, 3-0. La Belge reste entreprenante et les jeux de son adversaire sont disputés, mais celle-ci remporte néanmoins son premier jeu du set, 3-1. Mertens, sereine fait 4-1 sur un jeu blanc avant de breaker à nouveau. Lorsque la Belge sert pour le set, l’Américaine tente sa chance, se procure deux balles de contre-break mais Elise ne tremble pas et finit par remporter le set 6-1, en une demi-heure.

Le deuxième set ressemble assez fort au premier, Elise breake d’entrée, confirme puis Kristie Ahn se bat. Elle réduit le score à 2-1. Malgré quelques petites opportunités, l’Américaine ne parviendra plus à inscrire le moindre jeu. Semblant peiner sur le plan physique, elle commet trop d’erreurs de placement et d’appréciation alors qu’Elise reste imperturbable, s’encourageant sans cesse. La Belge remporte donc aussi le deuxième set 6-1 et file en quarts du grand-chelem new-yorkais pour la première fois de sa carrière.