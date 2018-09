David Goffin se qualifie pour les 8e de finale de l'US Open

David Goffin, tête de série numéro 10 du tournoi, a franchi le troisième tour de l'US Open, en battant l'Allemand Jan-Lennard Struff, le 58e joueur mondial, en trois sets, 6/4-6/1-7/6(4).

La partie a duré deux heures et seize minutes. Goffin aurait même pu gagner plus rapidement, puisqu'il a mené 4/0 dans la dernière manche, et qu'il a eu une balle de 5 jeux à 0. Il a ensuite connu un petit moment de déconcentration, et son adversaire s'est mis à lâcher tous ses coups. Résultat, Struff est revenu, et il a même servi pour le gain du set, à 6/5.

David Goffin a réussi à éviter la quatrième manche, en s'imposant à l'issue d'un jeu décisif.

Le prochain adversaire du numéro un belge sera soit le Croate Marin Cilic, ancien vainqueur du tournoi, soit le jeune Australien Alex de Minaur.