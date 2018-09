David Goffin réussira-t-il une grande première pour le tennis belge ?

Justine Henin et Kim Clijsters ont gagné l'US Open; Yanina Wickmayer est allée en demi-finale. Mais jamais UN joueur belge n'a dépassé les huitièmes de finale à New York. David Goffin peut-il se placer parmi les huit meilleurs de ce tournoi ?

Oui, bien sûr. Il est capable de battre Marin Cilic. Il l'a déjà fait. Trois fois sur cinq. Mais les deux hommes ne se sont jamais rencontrés dans l'un des quatre tournois majeurs. David Goffin sait que ce ne sera pas facile. "On connaît Marin, et on sait qu'en Grand Chelem, il est capable de jouer à un très haut niveau. Surtout ici. Il a déjà gagné ce tournoi. Je pense avoir les armes. Tout est possible, on verra bien. Il faut donner le maximum, du début à la fin. Il faut essayer de bien commencer le match, comme je le fais depuis le début du tournoi. Il faut essayer de tenir... Et on verra bien ce que cela donnera."

Le numéro un belge a montré de très bonnes choses, depuis le début de cet US Open. Et pas seulement de beaux coups. Il a retrouvé tout ce qui lui avait un peu manqué, au début de l'été, avant qu'il ne retrouve son meilleur niveau à Cincinnati. Pour son entraineur, Thierry Van Cleemput, les voyants sont au vert. "La boucle est bouclée. Il a montré de la sérénité, de l'envie, du plaisir, du calme. Ca lui permet d'être concentré, ça lui permet d'être à 100%. Et forcément, il a besoin d'être à 100%. S'il ne l'est pas, ce n'est pas le même David. Et là, il se rapproche des 100%."

Le coach du numéro un belge tient à relativiser ce qui s'est passé ces dernières semaines. "On en a parlé. On est bien conscients qu'il y a eu des petits soucis. Maintenant, cette période-là n'a pas été si longue que ça. Je suis désolé, David est un homme normal, il a ses petits soucis, ses petites périodes de doute. On a tous ça. Et les sportifs aussi..."

Quand ces sportifs sont peu médiatisés, cela passe plus ou moins inaperçu. Mais Thierry Van Cleemput sait que David Goffin est un sportif dont on parle, que l'on suit à chacune de ses prestations. "L'attente est de plus en plus lourde, les spots sont de plus en plus sur lui. Parfois, certains croient qu'il y a de gros problèmes, mais il n'y a pas nécessairement de gros problèmes."

Après l'élimination d'Elise Mertens, David Goffin est donc le dernier Belge présent dans l'un des deux grands tableaux du tournoi. Il est en deuxième semaine, et on voit qu'il prend beaucoup de plaisir à jouer des matches à New York. "Ce sont des conditions que j'aime bien. Je commence à retrouver des bonnes sensations, je commence à faire vraiment ce que je veux avec la balle. Le but, c'est de trouver des solutions, face à son adversaire. C'est là-dedans que tout compétiteur prend du plaisir. Les Grands Chelems sont toujours spéciaux. Il y a énormément d'attente. De la part du joueur, peut-être du staff, et même des amis, des médias, de tout le monde. Et on veut toujours bien faire. Il faut prendre les matches les uns après les autres. Et il ne faut pas se projeter trop loin, surtout si on ambitionne d'aller loin. Il faut prendre combat après combat. Parce que ce sont vraiment des combats. Etre à nouveau en deuxième semaine d'un Grand Chelem, ça fait du bien au moral. Surtout que ce sont de gros rendez-vous, que l'on épingle dans le calendrier. Et on est au rendez-vous, ce qui veut dire que l'on a fait les choses bien comme il faut, et que l'on arrive à notre objectif. On réussit quelque chose que l'on met en place depuis des mois, et ça fait du bien."

Et être en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem, c'est chaque fois passer un cap. Pour Thierry Van Cleemput, c'est une étape qu'il faut franchir. "On sait qu'en Grand Chelem, tous les matches sont difficiles, parce qu'il y a une pression différente. Les joueurs les moins bien classés toujours présents ont de grosses opportunités, qu'ils doivent saisir. Donc ils sont dangereux. D'un autre côté, quand on arrive en deuxième semaine, les ténors sont là aussi, pour aller chercher leur gros résultat. Tout est toujours difficile. La forme du jour va jouer, donc tout est possible."

David Goffin a un taux de réussite important face aux gros serveurs. "Quand j'arrive à être vif, et à entrer dans la tête du serveur, et à bien lire son service, j'arrive à bien le mettre sous pression. Maintenant, des grosses premières à 240, comme peuvent faire Isner ou Raonic sur la médiane, je pense qu'il n'y a personne qui peut les retourner. Mais j'essaye d'être constant dans les échanges, de mettre la pression, pour qu'ls sentent qu'ils ne peuvent pas se permettre de louper une première balle. Quand je suis bien, je pense que c'est pour cela que je les ennuie."

Marin Cilic, ancien vainqueur du tournoi, a terminé son match précédent à 2 heures 22 du matin, la nuit de samedi à dimanche. Il a battu le jeune Australien Alex de Minaur en cinq sets, après avoir perdu les deux premiers. On ne sait pas s'il le payera, face à David Goffin, un joueur qu'il connaît bien, et avec lequel il s'entend bien. "Nous avons déjà joué plusieurs fois l'un contre l'autre, et nous nous sommes entraînés ensemble encore plus souvent. Nous nous connaissons très bien. C'est quelqu'un de chouette, et c'est super de le voir jouer aussi bien, pour le moment. Cela va être un match difficile. C'est un 8e de finale, contre un adversaire qui est en forme, et qui aime l'US Open, les courts et les conditions de jeu. Pour moi, le tout sera de savoir si j'aurai bien récupéré de mon dernier match, terminé en pleine nuit. Si j'aurai bien dormi, bien mangé, si je serai d'attaque, et prêt à tout donner à nouveau."