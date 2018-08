David Goffin, qui défie l'Italien Gaio, 242e mondial: "Je ne suis pas encore à 100%"

David Goffin entame mardi son huitième US Open. Le Liégeois, 10e au classement mondial ATP, 27 ans, y affrontera au premier tour l'Italien Federico Gaio (ATP 242), 26 ans, qui figure pour la première fois dans le tableau final d'une levée du Grand Chelem après s'être extirpé des qualifications. Sur papier, il ne devrait pas y avoir match, si ce n'est que le Liégeois est toujours tracassé par une gêne à l'épaule droite contractée lors du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati, il y a dix jours.

"Je ne suis pas encore à 100%. On verra mardi", a expliqué le numéro 1 belge qui souffre d'une inflammation d'un tendon, liée à de la surcharge. Il aura en effet joué cinq matches en cinq jours à Cincinnati, dont deux contre les gros frappeurs Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro. La douleur irradie jusque dans son coude et son bras. "J'ai reçu des soins tous les jours, tout en essayant de continuer à taper la balle", a ajouté le Liégeois, qui rencontre surtout des difficultés au service.

Huitième de finaliste l'an dernier à l'US Open, David Goffin ne connaît pas grand-chose de l'Italien Gaio. Il se souvient simplement l'avoir croisé dans les tournois ITF Futures, au début de sa carrière, vu qu'ils ont pratiquement le même âge.

"Il a l'air plutôt costaud, a un revers à une main et une bonne première balle de service", a glissé David Goffin au sujet de son adversaire. "Mais je me concentre surtout sur moi".

Et sur son épaule. De la manière dont elle réagira en match, dépendra en effet sans doute pour beaucoup son parcours à New York.