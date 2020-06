David Goffin : "J'ai envie de jouer à nouveau, mais je n'ai pas encore pris de décision pour l'US Open"

J’ai fait beaucoup de physique, et je suis vraiment bien, de ce côté-là. Pour le tennis, c’est surtout au début, qu’il fallait faire attention. Et maintenant, je m’entraîne vraiment à fond. Pour tout ce qui est articulations, l’épaule, le poignet, je n’ai aucune douleur. Je pense être remis sur de bons rails, et être capable d’enchaîner les matches le week-end et les entraînements la semaine, plus les entraînements physiques, sans avoir de blessures. Tout se passe bien pour le moment. Maintenant, l’enchaînement des matches, c’est encore différent.

Et il faut éviter de se blesser, quand on rejoue après si longtemps…

C’est de reprendre le rythme des points, de jouer avec confiance et intensité, de pouvoir sauver des balles de break, des points importants, sentir le moment où l’on est au-dessus de l’adversaire, ou un peu en dessous. C’est plutôt la gestion des matches. Je pense que les coups, eux, ils sont vite revenus. Ce qu’il faut arriver à faire, c’est enchaîner, jouer les bons coups aux bons moments, jouer son meilleur niveau dans les instants les plus importants. Et ça ne vient qu’en faisant des matches.

Oui, d’autant plus que c’est une surface que j’adore, et j’ai vraiment bien joué sur gazon l’année dernière. C’est vraiment dommage de ne pas avoir de tournois sur gazon cette année. Mais bon, j’espère que l’année prochaine, je reviendrai encore un peu plus fort, et que je pourrai faire de bons résultats sur cette surface. J’adore jouer sur gazon, donc, c’est vrai que ça me manque.

David, vous devriez être à Wimbledon en ce moment, prêt à entrer dans le tournoi. Vous auriez dû disputer des tournois sur gazon, depuis quelques semaines. Et vous auriez peut-être déjà réussi de belles choses, sur cette surface, comme l’an dernier, quand vous aviez atteint la finale à Halle. Ce n’est pas le cas, on le sait. On peut supposer que ce gazon vous manque terriblement…

On l’a appris cette semaine, le circuit masculin reprendra le 14 août, du côté de Washington. Et l’US Open aura bien lieu aux dates prévues, du 31 août au 13 septembre. Sans spectateurs, et avec des mesures sanitaires exceptionnelles. Les Etats-Unis sont loin d’être débarrassés du coronavirus, et certains joueurs se demandent s’ils ne vont pas faire l’impasse sur la tournée américaine. David Goffin a-t-il déjà pris sa décision ? Quelle est sa forme actuelle ? Comment envisage-t-il la suite de sa saison ?

David Goffin à l'US Open, en 2019 - © YORICK JANSENS - BELGA

Le calendrier de reprise des tournois a été publié cette semaine. Est-il bien raisonnable d’aller aux Etats-Unis dans un mois et demi ?

En tout cas, les tournois se feront. On est encore en train d’en discuter, avec mon staff. Le tennis va repartir, aux Etats-Unis, avec de très gros tournois. Il va y avoir 3500 points à prendre en trois semaines ou un mois. D’ici là, j’espère que la situation sanitaire se sera encore améliorée.

La discussion porte sur le fait d’y aller ou de ne pas y aller ?

Bien sûr, on remet tout sur la table, on revoit tout le programme. C’est clair qu’il y a un gros calendrier, aux Etats-Unis, et que j’ai évidemment envie de rejouer. J’ai envie de refaire des tournois, après une aussi longue période sans compétitions. On prendra une décision dans les jours qui viennent.

Quels sont les arguments "pour" et les arguments "contre" une participation à la tournée américaine ?

Les conditions seront difficiles, parce qu’on aura une équipe réduite avec soi. On devra rester dans l’hôtel, quand on n’est pas au stade. Ne pas pouvoir bouger, c’est vraiment compliqué. En plus, les joueurs voyagent partout dans le monde, et il faudra voir ce qui se passe si un joueur est contaminé. Est-ce qu’on est prêts à faire ces efforts ? Je pense que beaucoup les feront. Nous, on est en train de peser le pour et le contre, et on prendra la décision bientôt.

De quel côté penche la balance, pour le moment ?

C’est du 50-50. Mais bon, on ajoute un petit plus, j’ai quand même envie d’y aller. J’ai envie de jouer, ça c’est sûr.

Est-il possible de disputer deux Grands Chelems sur deux continents différents, avec un décalage horaire, sur deux surfaces différentes, à quinze jours d’intervalle, sans devoir plus ou moins en sacrifier un des deux ?

Il faudra me reposer la question après Roland-Garros, pour voir si j’ai pu le faire ou pas, mais c’est compliqué, et ce n’est jamais arrivé. Mais pourquoi pas ? En général, je passe assez vite sur la terre battue, je m’adapte vite, et je m’y sens bien assez vite. Peut-être que ça peut le faire. Cela dépendra aussi des résultats que je vais faire à l’US Open, si j’y participe. Cela reste deux Grands Chelems, les tournois les plus importants du monde, donc on fait le maximum pour pouvoir enchaîner les deux. Mais c’est dur, c’est vrai.

Il y a aussi le tournoi de Cincinnati, où vous aviez atteint la finale l’année dernière, qui sera joué à New York, pour créer une sorte de bulle. C’est une bonne idée ?

Oui et non. J’aimais bien les conditions à Cincinnati. Là, on sera directement à New York, et c’est un tournoi idéal pour l’US Open. On sera sur les courts de l’US Open, et on enchaînera avec le Grand Chelem au même endroit. Ce n’est pas mal, de rester sur place, même si ça peut être long. Ce sera un gros tournoi de préparation, donc ça, c’est bien.

Un tournoi du Grand Chelem sans public, est-ce que cela peut favoriser une certaine catégorie de joueurs ? On connaît le côté expansif de Rafael Nadal, on sait que Novak Djokovic recherche le soutien du public, on sait que Daniil Medvedev se nourrit même des sifflets du public. Vous, vous êtes plus calme…

Il y en a qui se transcendent, devant le public, et qui aiment jouer dans des grands stades. Moi, j’aime toutes les conditions. Mais je ne sais pas, je n’ai jamais joué à huis clos. Peut-être que cela va m’aider aussi, on verra bien. Ce qui est certain, c’est que cela va être très bizarre. Un Grand Chelem très silencieux et très calme. Cela va être inédit. Un US Open sans public, ce ne sera pas le même US Open.

Il y aura peut-être des joueurs qui ne feront pas la tournée américaine, dans ces conditions. Est-ce que cela peut jouer dans votre décision ? Est-ce que vous pourriez vous dire que sans certains joueurs, il y aurait une occasion à saisir ?

Je ne réfléchis pas trop comme ça. C’est un Grand Chelem, et il y aura plein de bons joueurs. Je réfléchis plutôt pour moi, est-ce que j’ai envie de le faire, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire, est-ce que je suis motivé à le faire dans ces conditions, est-ce que cela peut marcher avec une équipe réduite autour de moi. Je pense plus à moi qu’aux autres joueurs. Et les matches, ils seront tous difficiles à gagner.

Il y a une date importante, dans votre agenda personnel, c’est celle de votre mariage, à la mi-septembre. Finalement, cela tombe assez bien, dans le calendrier dévoilé cette semaine…

On ne savait pas très bien ce qui allait se passer, mais cela se met plutôt bien, entre les deux Grands Chelems. Au début, on ne savait pas si on allait devoir reporter à l’année prochaine. Et on a décidé de maintenir la date.