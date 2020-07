David Goffin ignore encore s'il disputera ou non l'US Open

Alors que la situation sanitaire est critique aux Etats-Unis, David Goffin (ATP 10) n'est pas encore certain de participer à l'US Open, prévu du 31 août au 13 septembre. "J'hésite encore. Je ne suis pas encore sûr d'aller à New York", a déclaré le numéro 1 belge à Sky Sports. Le Liégeois est préoccupé par le nombre croissant de nouvelles infections au coronavirus aux Etats-Unis. Une situation particulière qui laisse perplexe de nombreux joueurs.

"J'aimerais ajouter l'US Open à mon programme mais je ne suis pas encore sûr d'y aller", a déclaré Goffin, actuellement en lice à l'Ultimate Tennis Showdown. "Le nombre de personnes touchées par le coronavirus augmente. Je ne sais pas s'il est raisonnable de s'y rendre mais nous allons essayer. Je vais m'entraîner sur la surface dure pour préparer le tournoi de Cincinnati et l'US Open. Cela ne sent pas bon pour le moment mais cela peut changer. Nous avons droit à un accompagnant voire deux, ce qui n'est pas simple également."

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic et Rafael Nadal, le tenant du titre, avaient également annoncé qu'ils pourraient ne pas se rendre à New York. Un choix que David Goffin comprend. "Des joueurs ont été contaminés ces derniers jours et le virus est présent dans le monde du tennis. Nous ne savons pas comment cela va se passer si un cas positif est détecté pendant le tournoi. Nous aimerions avoir plus de détails. Ce sera plus facile pour prendre une décision", a conclu Goffin.

Peu d'informations qui filtrent, peu de garanties... Les incertitudes demeurent très - trop - présentes à quelques semaines du début du tournoi. Les organisateurs devront peut-être prendre une décision d'ici là.