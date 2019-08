David Goffin franchit le premier tour de l'US Open, pas si facilement que cela

David Goffin a franchi le premier tour de l'US Open, mais il a perdu un set, face au Français Corentin Moutet, 82e mondial. Il s'est imposé 6/3-3/6-6/4-6/0. Le score n'indique pas forcément à quel point le match a été compliqué. Dans le troisième set, le numéro un belge a dû sauver deux balles de break, à quatre jeux partout. Sur l'une des deux, il a été aidé par un filet favorable.

On ne saura jamais ce qui se serait passé si Corentin Moutet avait réussi à mener deux manches à une. Après avoir laissé passer cette chance, il a complètement craqué, et David Goffin a terminé en roue libre, et en roue de bicyclette.

Il n'est pas forcément facile d'entrer dans un tournoi du Grand Chelem. C'est fait, le premier obstacle est passé. Mais il va falloir se libérer complètement, et hausser le niveau de son tennis, au deuxième tour, face au Britannique Cameron Norrie, ou face à un autre Français, Grégoire Barrère.