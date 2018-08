"David Goffin est encore là pour un bon moment, et il va encore réussir de belles choses"

David Goffin vient de réussir, à Cincinnati, l'un des meilleurs tournois de sa carrière. Parce que c'était un Masters 1000, parce qu'il est allé jusqu'en demi-finale, et parce qu'il a battu de très bons adversaires, dont deux top 10 (Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro) en une seule journée. Le souci, c'est qu'il a dû abandonner, face à Roger Federer, à cause d'une blessure à l'épaule. Mais avant cela, on avait retrouvé un David Goffin des meilleurs jours. Et cela faisait du bien, après deux ou trois mois compliqués.

Le passé récent, le présent (avec l'US Open), et le futur, on fait le point avec Thierry Van Cleemput, l'entraîneur de David Goffin...

Thierry, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année va commencer. On était contents de le voir arriver, quand on a vu ce que David réussissait à Cincinnati. Et puis, maintenant, on est un peu inquiets, à cause de son épaule. Comment va cette épaule, et comment va David ?

On a eu de la chance, le médecin était là. On a beaucoup travaillé sur l'épaule, pour essayer de solutionner le problème. Mais cela ne se fait pas en deux coups de cuillère à pot. Il y a toujours une lourdeur, une gêne qui est là. Il ne peut pas servir à 100% en ce moment. On va essayer de trouver la meilleure solution, mais malheureusement, il est incommodé par cette épaule. Cela va prendre un peu de temps pour se régler.

C'est vraiment une blessure ? Ce n'est pas seulement la fatigue des cinq matches en cinq jours à Cincinnati ?

Je pense que c'était de la fatigue, et ça s'est transformé en blessure. Maintenant, il faut voir l'état de la blessure, si elle est vraiment lourde ou pas. Pour l'instant, il est opérationnel, pour jouer ce premier tour. Mais évidemment, le service n'est pas à 100%.

On ne va pas parler que du passé, mais on s'est forcément inquiété pour David, ces trois derniers mois. Ses résultats étaient vraiment moins bons que d'habitude. Que faut-il faire, dans ces cas-là, et qu'avez-vous fait ? Il vaut mieux s'asseoir et parler, plutôt que de tenter de réparer cela sur un court ?

Ce serait gai que ce soit une machine, parce que cela se répare, une machine. L'homme, il se répare par lui-même. Evidemment, on s'est posés; bien sûr, on a regardé le problème en face. Je pense qu'il y a eu une période qui s'est mal mise, une période difficile, après la saison sur terre battue. Il faut toujours du temps, pour retrouver la confiance. Ici, pas de chance, c'est la loi des séries, il a retrouvé la confiance à Cincinnati, mais cela s'est malheureusement soldé par une douleur musculaire. Ca va être une année difficile, on le savait, elle était annoncée. La fin de la saison dernière a été trop lourde, avec un Masters, une finale de Coupe Davis, et puis le fait de devoir repartir directement. Maintenant, on va essayer de garder la tête très froide, de rester très calmes. On ne s'inquiète pas outre mesure, puisque le niveau est là, on l'a vu à Cincinnati. Ca revient vite. Donc il faudra que les choses se remettent bien, à un certain moment. Pas de panique, du tout, du tout, du tout. Il faut d'abord régler les pépins. Et après, je pense qu'avec une bonne philosophie, un bon regard sur les choses, de bons objectifs, David va vite renouer avec une confiance constante. Je ne m'inquiète pas, avec cette histoire-là.

Vous parlez beaucoup de confiance. Mais y avait-il aussi un problème d'envie, de plaisir d'être sur le court ?

Effectivement, David est un homme. Il peut avoir connu une période difficile dans sa carrière. Ces quatre dernières années, il n'a fait que monter, monter, monter. On s'habitue à ça, comme on s'habitue aux bonnes choses. On avait envie de le voir encore mieux classé que 7e mondial. Malheureusement, il y a eu une période difficile. Qui ne vient pas avec un seul élément. Et quand vous n'avez pas envie, cela se traduit par une perte de la confiance. Il a peut-être connu une période difficile, mais c'est la vie, et cela arrive à tout le monde. Chacun doit comprendre que ce sont des hommes, faits de chair et de sang. Il y a des émotions, des chutes de motivation, des problèmes personnels aussi, qui peuvent intervenir, et je parle dans l'absolu, pour tous les joueurs. Dans ces cas-là, il faut rester très calmes, il faut garder ses valeurs. Il ne faut surtout pas tomber dans l'inertie, il ne faut pas être fatalistes, il faut essayer d'agir. C'est ce que j'ai essayé de faire avec lui, en allant travailler le soir, en refaisant des séries au panier. Et petit à petit, l'appétit revient en mangeant, c'est en forgeant qu'on redevient un bon forgeron, il n'y a pas de secret. C'est humain, normal. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Malheureusement, l'attente du public est là. Les gens sont inquiets et déçus. On en est désolés, mais ce n'est qu'un homme. Il y a des périodes un peu plus difficiles, mais David est encore là pour un moment, et il va encore faire de bonnes choses. Ca, j'en suis sûr...

Les joueurs qui sont restés dans le top 15, ces quatre dernières années, ne sont pas si nombeux que cela, après tout. Big Four y compris...

On aime bien essayer de se rassurer en cherchant des exemples, et on ne veut pas tomber là-dedans. Mais si on prend Jack Sock, Grigor Dimitrov, Roberto Bautista-Agut, Dominic Thiem, ils ont eu une période difficile aussi. Le tennis est énergivore, il est fait de passion. Il nécessite, pour un joueur comme David, d'être à 100%. Malheureusement, des petites choses se sont installées, il y a eu une période de doute, un manque de confiance, qui sont la résultante d'autres éléments, peut-être. Mais, je le répète, et on l'a vu à Cincinnati, ça peut tourner très vite. Nous, on se tourne déjà vers le futur. Ici, il y a un souci d'épaule. Ce n'est pas un gros problème, sa carrière n'est pas en jeu, mais il y a blessure. On ne va ni se reposer sur nos lauriers, ni pleurer sur notre sort, on va simplement se tourner vers le futur et faire de notre mieux. Et ce n'est pas fini pour mardi, après tout...

David est ici avec vous, mais pas seulement. Parlez-nous de l'équipe autour de David Goffin. Quand on est top 10 mondial, on a forcément toute une équipe autour de soi...

C'est dans l'air du temps. A l'époque, il n'y avait pas cela. C'est l'évolution du joueur de tennis moderne, et c'est très bien. On essaye d'aller chercher les compétences là où elles sont. Il y a donc une équipe, qui est composée d'un médecin, le Docteur Joris, d'un kiné, Patrice Wauthier, et d'un préparateur physique, Fabien Bertrand. Ce sont tous des passionnés, des gens qui travaillent pour David. Ils sont toujours en interconnexion, ils essayent de faire de leur mieux pour être les plus efficaces possible. Et alors, il y a toujours ce vieil entraîneur, qui est là (sourire)... Je continue à faire de mon mieux pour que David se sente bien, avant tout dans la tête, dans son tennis, dans ses choix. Il y a aussi un manager, Karine Molinari. Voilà l'équipe de David Goffin, qui essaye de faire pour un mieux, pour qu'il soit le plus apte à livrer les meilleures performances. Et vous voyez bien que, même en ayant cela, c'est parfois difficile. Mais c'est le jeu. On va tous essayer de faire notre examen de conscience, de voir ce que l'on a bien ou mal fait, en vue de poser convenablement les objectifs pour la suite. Pour que David soit à nouveau le plus performant possible, en constance.

On parle souvent de la motivation des joueurs et des joueuses, et on se demande parfois où ils vont la chercher. Mais pour vous, la motivation est toujours là ? Le plaisir d'aller d'un tournoi à un autre, vous l'avez toujours, vous qui vous qualifiez de "vieil entraîneur", en boutade ? Vous êtes toujours passionné par votre fonction et votre métier ?

Plus que jamais, parce que je ne pourrais pas perdre cette passion. Pour la simple et bonne raison que je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas avec des certitudes, je ne travaille pas avec la technique, je travaille avec des hommes. J'ai envie de dire, et attention, il faut bien le comprendre, que je suis presque content quand il y a des problèmes. Parce que c'est là que je travaille, c'est là qu'on voit si on est motivés et si on existe toujours. J'avais goûté au circuit avec Olivier Rochus et avec Steve Darcis. Mais je ne l'avais pas vécu autant en profondeur. Et puis, j'ai mes amis ici, c'est ma vie, je passe beaucoup de temps avec eux. J'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, qui garde le cap malgré mon absence. Ma motivation sera là tant que les joueurs auront envie de réussir, de travailler. Et tant que ces joueurs me conviennent, aussi. Tant qu'ils ont des valeurs, dans lesquelles je me reconnais. Je sais qu'il y a des joueurs et des joueuses avec lesquels je ne pourrais pas travailler, avec lesquels je n'ai pas envie de passer mon temps, ça ne m'intéresse pas. Avec un garçon comme David, il n'y a aucun souci, parce que c'est tout simplement une très belle personne, pleine de valeurs, très attentionnée, très gentille. Travailler pour lui reste extrêmement motivant.

On pose souvent la question à propos d'un jeune joueur, mais moins à propos de quelqu'un comme David, qui n'a plus 20 ans : y a-t-il encore une marge de progression, chez lui ?

Evidemment, il y a des choses qui sont claires, et que les gens maîtrisent, comme un meilleur service, un meilleur coup droit. Moi je dis qu'il a encore une marge de progression, mais en terme d'efficacité. Il peut progresser parce qu'il va être encore plus efficace dans le temps. Si on prend chaque année, il y a des matches qu'il a perdus pour des détails, à cause d'un comportement, par exemple. S'il ne les avait pas perdus, il serait mieux classé. Donc, il y a une marge de progression en terme de classement. Mais il faut penser en terme d'efficacité. Il faut trouver le moyen que le garçon soit le plus efficace possible, le plus fonctionnel possible, dans les rendez-vous majeurs. Après, il y a un facteur que l'on ne maîtrise pas, c'est le hasard. Si les choses se mettent bien, on peut encore plus avancer avec un brin de réussite. Si on avance avec une porte fermée, non, c'est foutu. Mais chercher l'efficacité maximale, c'est ça qui est fondamental. Le tennis moderne est extrêmement frustrant pour les gens de l'extérieur, parce qu'ils n'arrivent pas à matérialiser ce qu'il faut faire. La tactique a ses limites, la vitesse a ses limites, mais on peut toujours faire un peu mieux.

