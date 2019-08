Coppejans au dernier tour des qualifications de l'US Open

Kimmer Coppejans a validé son billet pour le troisième et dernier tour des qualifications du simple messieurs de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison, mercredi à Flushing Meadows. L'Ostendais, 138e mondial, a écarté au deuxième tour des qualifications le Tchèque Zdenek Kolar (ATP 283) en deux sets 7-5, 6-3 et 1h41 de jeu.

Kimmer Coppejans affrontera pour une place dans le tableau final le Français Elliot Benchetrit (ATP 226), tombeur 6-3, 6-2 du Chinois Zhang Ze (ATP 356). Le joueur belge de 25 ans avait battu le Niçois, 20 ans, lors de leur unique confrontation, en juin dernier au Challenger de Lyon. Coppejens s'était imposé sur un double 6-3.

Kimmer Coppejans ne s'est jamais retrouvé dans le tableau final de l'étape new-yorkaise du Grand Chelem, lui qui a été sorti deux fois au premier tour et une fois au troisième tour des qualifications (2015) à l'US Open. Il ne s'est retrouvé dans le tableau final d'un tournoi majeur qu'à Roland-Garros, avec deux éliminations au premier tour en 2015 et 2019.

Un autre Belge est engagé en qualifications, Ruben Bemelmans (ATP 181), 31 ans, qui jouera contre le Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 143) au deuxième tour des qualifications.

David Goffin, redevenu 15e mondial lundi, et Steve Darcis (ATP 186), qui y rentre directement grâce à son classement protégé, sont déjà assurés de disputer le tableau final.