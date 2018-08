Cinq Belges vont entamer leur tournoi ce mardi

Cinq, et non pas quatre, puisque Ruben Bemelmans a été repêché comme lucky-loser. Il va rencontrer le jeune Espagnol Jaume Munar, 85e mondial, en 2e match, sur le court 14.

Dans le tableau masculin, il y aura aussi, bien sûr, David Goffin, tête de série numéro 15 de cet US Open. Il sera opposé à l'Italien Federico Gaio, 242e mondial, et issu des qualifications. La partie commencera assez tard, puisqu'elle est programmée en 3e match, sur le court 7. David Goffin a connu 3 derniers mois compliqués, avant de jouer l'un des meilleurs tournois de sa carrière, à Cincinnati. Il a battu de très bons adversaires, notamment deux top 10, Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro, le même jour. Mais il a dû abandonner en demi-finale, face à Roger Federer, à cause d'un problème à l'épaule.