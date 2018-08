Cette fois, ils vont être obligés de respecter les 25 secondes entre les points

La pression du chronomètre, un perchiste, par exemple, il la connaît. Il doit sauter dans un temps imparti, sinon il perd son essai. Eh bien, les joueurs et les joueuses de tennis, connaissent désormais ce petit stress aussi. C'est une première, dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, un chrono les oblige à se presser un peu entre deux points.

Les joueurs ne peuvent pas prendre tout leur temps avant de servir. C'était déjà le cas auparavant, et les arbitres étaient là pour les rappeler à l'ordre. Ce qu'ils faisaient assez rarement. Les plus lents, Rafael Nadal ou Novak Djokovic notamment, recevaient de temps en temps un petit avertissement verbal, mais ils continuaient à dépasser allègrement les 20 secondes qui leur étaient accordées en Grand Chelem.

Désormais, à New York, ils ont 25 secondes entre deux points, mais pas plus. Et un chronomètre, bien visible, est là pour les obliger à se dépêcher. Ceux qui ne respectent pas le temps imparti sont sanctionnés d'un avertissement, puis privés d'une première balle. Ensuite ils écoperont d'un point de pénalité. Forcément, Rafael Nadal n'est pas spécialement pour le "shot clock". "La foule s'enflamme plus, ressent plus d'émotions, et savoure les matches avec plus de passion quand les beaux points, spectaculaires, s'enchaînent. Après un long échange, vous ne pouvez pas vous attendre à un autre beau point, si vous n'avez eu que 25 secondes entre les deux."

Les joueurs, les joueuses, ont déjà pu tester le système, lors des tournois de préparation, avant l'US Open. David Goffin était sceptique, et l'est moins maintenant. "Au début, j'étais complètement contre. Je trouvais que ce n'était pas du tout un gain de temps, et que ça mettait la pression aux joueurs. Quand j'ai testé le système à Washington, pour la première fois, je regardais tout le temps ce chrono. Et je me disais que ça allait encore plus me stresser entre les points, d'avoir cette horloge devant moi. Finalement, après quelques jeux, je ne regardais plus du tout le décompte, et je n'y pensais plus. Donc, maintenant, ça m'est complètement égal."

Elise Mertens : "J'aime ce système, parce que quelques joueurs et joueuses prennent tout leur temps. Respecter les 25 secondes, c'est mieux, pour moi. Je suis presque toujours dans les temps."

Kirsten Flipkens : "Ca m'est égal. Je ne pense pas prendre beaucoup de temps, avant de servir. Au début, c'était un peu bizarre, parce que tu regardes le chrono tout le temps, avant de servir, et tu te dis 'oh, p***, j'ai encore 12 secondes pour servir'. Mais maintenant, je joue mon match, et je n'ai pas de problèmes avec ça."

Yanina Wickmayer : "Honnêtement, je ne suis pas tellement pour, parce que je ne vois pas à quoi ça sert. Parmi les joueuses, il n'y en a pas autant que ça qui prennent trop de temps. Au début, c'était un peu ch***. Tu es prête à servir, il te reste juste quelques secondes, tu dois te concentrer sur l'endroit où tu vas servir, sur ce que tu as à faire. Et quand tu vois le chronomètre, c'est parfois un peu énervant. Mais c'est comme ça, il faut faire avec..."

Bref, on accepte, et on s'y fait très vite. Le plus dur, c'est peut-être autre chose que ces 25 secondes entre les points. C'est, pour Alison Van Uytvanck, ce chrono qui égrène les 60 secondes qu'un joueur peut prendre entre son arrivée sur le court, et sa présentation au filet. "Quand tu montes sur le terrain, tu as une minute avant le tirage au sort, et c'est ça le plus stressant. Il y a ce décompte, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Je ne suis pas trop fan de cette minute-là."

Il fait très chaud, cette semaine, à l'US Open. Et les joueurs souffrent énormément. Ils sont quelques-uns à regretter que la règle des 25 secondes entre les points ne soit pas assouplie. Mais c'était sans doute compliqué, alors que le chrono vient à peine d'être mis en place.