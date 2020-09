Benoît Paire annonce avoir été testé négatif

Adrian Mannarino à propos du nouveau protocole sanitaire à l'US Open - Tennis - US Open - Adrian... Benoît Paire a été contrôlé positif au coronavirus, et retiré du tableau de l'US Open. Les joueurs qui ont été en contact "rapproché" avec lui ces derniers jours, doivent désormais suivre un protocole sanitaire beaucoup plus strict. Ils sont "dans une bulle dans la bulle". Adrian Mannarino témoigne...