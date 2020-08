Alizé Cornet : "Notre plus grande victoire est peut-être simplement de pouvoir aller sur le court"

Benoît Paire ne pourra pas participer à l’US Open. Testé positif au coronavirus, il a été obligé de déclarer forfait. Les services de santé américains mènent des enquêtes, pour savoir avec qui il a été en contact ces derniers jours. Quatre autres joueurs français ont été placés en isolement dans leur chambre. On ne sait pas encore quel sort leur sera réservé, s’ils pourront jouer ce tournoi du Grand Chelem ou pas.

Malgré la "bulle tennis" organisée à New York, malgré les restrictions imposées aux joueurs et aux joueuses, qui ne peuvent aller que dans leur hôtel et au stade, le risque zéro n’existe pas.

Entretien avec la Française Alizé Cornet…

Alizé, doit-on conclure de ce premier cas positif qu’organiser une bulle est impossible ?

Non, c’est un cas isolé. Il y a un nombre important de joueurs, de coaches, de membres du staff, et il n’y a qu’un cas positif dans la bulle. On ne sait pas où Benoît l’a chopé, on ne sait pas s’il est venu avec le virus. On n’est pas 100% à l’abri. On est à l’abri, mais on n’est pas à l’abri de tout. Cela fait partie du jeu, on le sait tous, et on essaye de faire le plus attention possible. Mais parfois, il y a des petites exceptions.

Vous avez eu des contacts avec lui, récemment ?

Non, je ne l’ai pas vu depuis une semaine. Ce qui est étrange, c’est que ma chambre est à côté de la sienne. Donc je l’entends, mais je ne le vois pas.

Vous continuez à vous faire tester régulièrement ?

On se fait tester tous les quatre jours. Et on en vient à avoir peur de nos résultats, alors qu’on sait qu’on ne prend aucun risque. A la limite, on se disait que notre plus grande victoire, dans ce tournoi, c’était d’arriver sur le court et de pouvoir jouer. On a l’impression que ça peut nous tomber dessus à n’importe quel moment. Après, il ne faut pas non plus psychoter. Si on prend toutes les mesures nécessaires, il n’y a pas de risques.

Mais il y aura toujours un petit risque, malgré tout ?

Oui, une partie de cartes, un jeu de société, et on ne sait jamais ce que cela peut donner. On fait au maximum de la distanciation, mais on ne peut pas non plus tout empêcher. C’est délicat. Moi, j’aime bien jouer à des jeux de société. C’est difficile de ne jamais avoir d’interactions. Jouer, aux cartes par exemple, est notre seul moment un peu "fun", dans la bulle. Et notre seule occasion d’être ensemble. Je suis assez sociable, j’ai besoin de voir des gens. Mais c’est vrai qu’en ce moment, ça vaut le coup d’être un ermite…