Alexandrova : "Kim est une légende, c'était un honneur de pouvoir jouer contre elle"

Ekaterina Alexandrova (WTA 29) a poussé un grand ouf de soulagement, mardi soir à New York, après s'être qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open au détriment de la revenante Kim Clijsters. La Russe, 25 ans, lauréate de son premier titre sur le circuit en janvier à Shenzhen a dû puiser dans ses derniers retranchements pour vaincre 3-6, 7-5 et 6-1 l'ancienne n°1 mondiale, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs durant deux sets.

"C'est extraordinaire !", s'est-elle exclamée à même le court après sa victoire. "Kim est une légende et c'était un honneur de pouvoir jouer contre elle. L'avoir battue représente beaucoup pour moi. C'est une merveilleuse expérience. Cela n'a vraiment pas été facile et je suis surtout heureuse que cela se soit bien terminé."

Le grand mérité d'Ekaterina Alexandrova, qui pourrait retrouver une autre Belge en la personne d'Elise Mertens (WTA 18) au troisième tour, aura été de ne pas baisser les bras alors qu'elle était mal embarquée après la perte du premier set. Beaucoup de joueuses auraient pu craquer sous le poids des frappes et de l'aura de la joueuse Kim Clijsters, mais la native de Chelyabinsk a fait preuve de beaucoup de cran dans les moments importants.

"Elle jouait extrêmement bien et je me suis dit de simplement jouer point par point, peu importe si je gagnais ou je perdais", a-t-elle poursuivi. "Je devais rester concentrée sur chaque balle. Là, je vais essayer de bien récupérer. Je vais prendre une douche, manger quelque chose et aller dormir. Je pense que ce sera largement suffisant", a-t-elle conclu avec le sourire.