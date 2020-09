A l'US Open, jouer aux cartes peut nuire à la santé

La bulle n’est peut-être pas aussi hermétique que cela. C’est ce que Benoît Paire a laissé entendre, il y a quelques heures, sur les réseaux sociaux. "Je vais bien, pour l’instant je n’ai pas de symptômes. J’hésite à raconter ce qu’il se passe réellement dans cette FAKE BUBBLE". Et derrière ce message, on peut lire "environnement protégé", "milieu sûr", et d’autres mots de ce genre-là. C’est très clair, il laisse entendre que les joueurs ne sont pas vraiment protégés du monde extérieur, donc du coronavirus.

Le tournoi n’a jamais cité le moindre nom, pas même celui du joueur français. Ils n’ont donc rien confirmé. Mais ce qui est certain, c’est que des joueurs ont été confinés dans leur chambre, à la veille du tournoi. Ils ont attendu avec beaucoup d’inquiétude le verdict des autorités. Avant d’être rassurés; ils ne sont pas exclus du tournoi. On pensait qu’ils étaient quatre, mais ils sont plus nombreux.

Une bulle dans la bulle

Après leur victoire, ce lundi, Kristina Mladenovic et Adrian Mannarino ont annoncé qu’ils faisaient partie des joueurs considérés comme "à risque", et surveillés de très près. Selon certaines sources, ils seraient plus d’une dizaine dans le cas. Et peut-être pas uniquement des Français. Une joueuse belge se serait peut-être assise à la table de jeu.

Des mesures sanitaires encore plus strictes ont été prises par le tournoi. Ces joueurs, et ces joueuses, ont été placés dans "une bulle dans la bulle", selon l’expression de Kristina Mladenovic. Non seulement, ils ne peuvent plus sortir de leur hôtel, mais ils ne peuvent carrément plus sortir de leur chambre, sauf pour aller au stade. Des repas sont déposés devant leur porte. Ils ne peuvent plus prendre les ascenseurs. "Je dois donc monter sept étages à pied", a précisé Adrian Mannarino. Ils ne peuvent plus aller dans la salle de gym. Et ils ne peuvent plus prendre les mêmes transports que les autres. Ils se sont créé un groupe WhatsApp, pour se soutenir les uns les autres.

Ces joueurs viennent de vivre quelques heures d’incertitude et de stress. Voilà sans doute pourquoi Kristina Mladenovic a poussé un énorme cri, de joie et de soulagement, après sa qualification pour le deuxième tour.

Ecoutez Adrian Mannarino…