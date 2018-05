Yanina Wickmayer intégrée au tableau final à Roland-Garros

Yanina Wickmayer (WTA 101) a été intégrée au tableau final du tournoi de tennis de Roland Garros, la deuxième levée du Grand Chelem qui commence dimanche sur la terre battue de la Porte d'Auteuil à Paris. Elle bénéficie du forfait de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 63), blessée au dos.

La semaine dernière, Wickmayer, 28 ans, s'est elle aussi blessée au dos lors du tournoi ITF de Trnava, en Slovaquie. Elle avait dès lors décidé de ne pas disputer les qualifications de Roland Garros. En tant que première réserviste, elle espérait un forfait pour avoir le droit de jouer le "French", ce qui est arrivé de manière visiblement inattendue pour 'Wicky'.

"J'étais en train de réserver un voyage à Barcelone quand j'ai reçu un e-mail. Je ne pouvais pas me réveiller plus agréablement", a-t-elle confié à Sporza après avoir appris la bonne nouvelle. Wickmayer peut ainsi participer à son 11e Roland Garros. Son meilleur résultat reste le 3e tour (seizièmes de finale) obtenu en 2010, 2011 et 2016. Elle a été éliminée au 1er tour en 2017.

Elise Mertens (WTA 16), Alison Van Uytvanck (WTA 46) et Kirsten Flipkens (WTA 69) figurent également directement dans le tableau principal. Ysaline Bonaventure (WTA 132) et Maryna Zanevska (WTA 153) sont toujours engagées dans les qualifications, mais l'une des deux ne pourra pas rejoindre le tournoi puisque qu'en cas de victoire dans leur premier tour, les deux Belges s'affrontent au 2e tour.

Dans le tableau masculin, seul David Goffin (ATP 9) est intégré directement. Ruben Bemelmans (ATP 111) peut espérer le rejoindre via les qualifications. Il a franchi avec succès le premier tour.