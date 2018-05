Yanina Wickmayer battue au 1er tour de Roland Garros par Samantha Stosur

Yanina Wickmayer (WTA 105) s'est inclinée mardi en deux sets au premier tour du tournoi Roland Garros devant l'Australienne Samantha Stosur (WTA 90) 6-2 et 6-4.

L'anversoise avait bien commencé son match avec même un premier break réussi lors des premiers jeux, lorsque la rencontre a été interrompue plus d'une heure en raison de la pluie.

A son retour sur le terrain, Yanina Wickmayer, 28 ans, au service et menée 3-2, cédait sa mise en jeu et n'allait plus marquer un seul jeu dans la première manche, s'inclinant donc 6-2.

Son service défaillant, entre autres lacunes, lui a aussi coûté le second set. Breakée à 3-2, puis menée 4-2, elle revenait à 4 jeux partout avant de concéder une dernière fois son service, laissant finalement la seconde manche, 6-4, et le match à l'Australienne de 34 ans.