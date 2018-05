Wickmayer, battue par Stosur: "Je n'ai pas été assez constante"

"Je n'ai pas été assez constante", a confié Yanina Wickmayer (WTA 105), résumant sa défaite, mardi au premier tour à Roland Garros contre l'Australienne Samantha Stosur (WTA 90). Sur le court n°3, dans un match perturbé par la pluie, l'Anversoise, 28 ans, s'est inclinée 6-2 et 6-4 contre la finaliste de l'édition 2010, 34 ans.

"Je suis sortie du court avec un double sentiment", a-t-elle expliqué. "Quand je n'en faisais pas assez, je me faisais balayer par son puissant coup droit. Et quand j'étais plus agressive et que je suivais au filet, je faisais un peu trop de fautes (NdlR : 30 pour 17 coups gagnants), ce qui m'a empêché de saisir mes occasions. J'étais bien entrée dans le match, mais après l'interruption, elle est remontée sur le court de manière très agressive. Elle lâchait ses coups et jouait parfaitement. Et elle a bien servi aussi aux moments importants".

Yanina Wickmayer, cela dit, ne semblait pas trop déçue. Entrée par la petite porte dans le tableau final à Paris, à la suite du forfait de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, elle va désormais doucement tourner son regard vers la saison sur gazon. "Il y a eu des bonnes choses. Je sais que je dois être plus agressive, monter plus au filet, et surtout afficher plus de discipline dans mon jeu, parvenir à tenir l'échange, même si ce n'est pas toujours un équilibre facile à trouver. Avant Wimbledon, je disputerai le tournoi de Nottingham, où j'entre dans le tableau final, ainsi que les qualifications à Birmingham. Les vacances, ce sera pour après Wimbledon", conclut-elle.