Visite guidée chez les cordeurs de Roland-Garros

Comme cela se passe dans tous les tournois, Roland-Garros met à la disposition des joueurs une salle de cordage, pour recorder toutes les raquettes pendant le tournoi. A la Porte d'Auteuil, c'est la société Babolat qui gère le lieu, mais qui s'occupe bien sûr des raquettes de tous les joueurs, quelle que soit sa marque. Et plus de 5000 raquettes ont été, sont, ou seront, recordées pendant ce tournoi du Grand Chelem.

Entre le moment où elle arrive dans la salle de cordage, et le moment où elle est prête à être récupérée, la raquette bénéficiera des meilleures attentions. Elle sera accueillie, nettoyée, décordée, cordée, logotée, emballée. Le tout prendra en moyenne entre 30 et 45 minutes. Mais cela peut être plus court, si un joueur a besoin que l'on s'occupe de sa raquette en plein match.

Des cordeurs de 12 nationalités différentes s'affairent, du matin au soir, sur 18 machines à corder.

Ecoutez le reportage, qui explique le cheminement d'une raquette (celle de David Goffin par exemple) dans la salle de cordage. Visite guidée, et explications, avec Eric Ferrazzi, le responsable du service "raquettes et cordages", à Roland-Garros, pour Babolat...