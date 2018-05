Il est évidemment le grandissime favori du Tournoi de tennis de Roland-Garros qui débute officiellement ce dimanche après plusieurs journées consacrées aux qualifications. A bientôt 32 ans, Rafael Nadal ne parle pas encore de retraite sportive mais il a déjà un peu balisé l'avenir en investissant quelque 15 millions d'euros dans la construction d'un immense centre de formation, la " Rafa Nadal Academy ", à Manacor, petite ville de 41 000 habitants sur l'île espagnole de Majorque. Une surface totale de 50 000 mètres carrés, 26 courts de tennis (en terre battue, en dur ou en gazon), deux piscines, un centre de fitness, des terrains de foot, de padel, une piste pour cyclistes... un musée aussi retraçant la carrière de Rafa! Pour intégrer la " Rafa Nadal Academy ", il faut avoir entre 10 et 18 ans, il faut évidemment réussir les tests physiques et techniques. Et puis, il faut payer, accrochez-vous, environ 60 000 euros pour une année scolaire complète ! Pas donné à tout le monde... Samuël Grulois a découvert cet endroit exceptionnel en compagnie de la directrice de la communication de la " Rafa Nadal Academy " et du " Rafa Nadal Sports Center ", Aitana Tomas. Visite guidée !

Visite exceptionnelle de la "Rafa Nadal Academy" , à Majorque ! - © Tous droits réservés Aitana, ce site est vraiment étonnant… " Nous avons deux bâtiments. Le bleu, c’est la ‘Rafa Nadal Academy’. Nous y accueillons des enfants qui suivent un cursus tennis de haut niveau mais aussi une formation scolaire. Pour Rafa, l’école est très importante dans le projet. Il ne veut pas que nos élèves se limitent au tennis. Il veut les voir continuer leurs études. Par ailleurs, les enfants ont un suivi en physiothérapie, en psychologie. 120 jeunes tennismen sont inscrits à l’académie ! En parallèle, nous proposons un programme plus court pour de jeunes champions étrangers prêts à quitter leur pays pour améliorer leur tennis. Ils restent ici une semaine ou plus pour bosser avec nos coachs. Et enfin, nous organisons des camps d’été. Nous sommes à Majorque et notre île est une destination appréciée des touristes, surtout pendant la période estivale. ‘Monsieur et madame tout le monde’ sont les bienvenus ici pour jouer au tennis. Sans objectif de performance mais juste pour s’amuser et jauger leur niveau. "

Visite exceptionnelle de la "Rafa Nadal Academy" , à Majorque ! - © Tous droits réservés Il y a donc deux bâtiments. Le premier est réservé aux jeunes talents, la " Rafa Nadal Academy ". Mais que fait-on alors dans le deuxième ? " Notre deuxième bâtiment, c’est le ‘Rafa Nadal Sports Center’, réservé aux adultes et aux familles. Nous ne sommes pas un hôtel de luxe, d’ailleurs nous n’avons pas la licence pour devenir un hôtel. Nous sommes une résidence de sport. Le concept est différent. La plupart des gens qui viennent ici pratiquent un sport. Ce ne sont pas de simples touristes. Nous proposons différents sports dont le tennis bien sûr, c’est notre core business, nous sommes quand même à la ‘Rafa Nadal Academy’ ! Mais nous avons également un programme pour les coureurs à pied, pour les cyclistes. Ce n’est pas pour rien que l’équipe Lotto-Soudal est venue en stage chez nous l’hiver dernier. Manacor est un lieu idéal pour la pratique intensive du vélo, pour le jogging, pour le triathlon et pour plein d’autres sports. Tout le monde est le bienvenu, amateur ou professionnel. Nous disposons de soixante-quatre chambres et trois suites. " " Quand Rafael Nadal est en Espagne, il s’entraîne souvent ici. Si vous nous rendez visite, et bien il est possible que vous croisiez Rafa oui ! "

Visite exceptionnelle de la "Rafa Nadal Academy" , à Majorque ! - © Tous droits réservés Et puis, au sein de ce " Rafa Nadal Sports Center ", il y a une très chouette surprise… " En effet, c’est dans ce bâtiment que nous avons aménagé le ‘Rafa Nadal Museum Xperience’ qui n’est pas seulement consacré à la carrière de Rafael mais à l’histoire de tous les sports. C’est une exposition permanente. Vous pouvez y voir tous les styles de tee-shirts portés par Rafa durant sa carrière. Toutes ses raquettes et tous ses trophées sont là évidemment. Et puis, il y a des objets ayant appartenu à d’autres sportifs comme le cycliste Indurain (NDLR : le fameux vélo Pinarello du record de l’heure), le pilote Alonso (NDLR : une véritable F1 Renault), le basketteur Gasol (NDLR : des chaussures taille 50), à des footballeurs, à des nageurs… Les visiteurs peuvent également y vivre une expérience exceptionnelle dans des simulateurs 3D. Ils peuvent ressentir ce que ressent un sportif professionnel quand il pratique sa discipline ! (NDLR : Nous avons essayé et c’est réellement surprenant !) " Nous n’avons pas eu la chance d’apercevoir Rafael Nadal pendant notre visite. Est-il souvent présent ici ? " Vous savez, pour Rafa, c’était vraiment important de créer ce projet à la maison, à Manacor. Il aime Manacor et il voulait y construire son académie ! Et donc quand Rafael Nadal est en Espagne, il s’entraîne souvent ici. Si vous nous rendez visite, et bien il est possible que vous croisiez Rafa oui ! "