Venus Williams battue d'entrée par la 91e mondiale

L'Américaine Venus Williams s'est inclinée dès son entrée en lice à Roland-Garros dimanche face à la 91e mondiale, la Chinoise Wang Qiang en deux manches (6-4, 7-5).

L'aînée des soeurs Williams (37 ans et 9e mondiale) n'a plus atteint les quarts de finale à Paris depuis 2006 alors qu'elle avait accédé au moins au dernier carré des trois autres tournois majeurs (Open d'Australie, Wimbledon, US Open) l'an passé.

La lauréate de 7 trophées en Grand Chelem, finaliste à Roland-Garros en 2002, a raté l'occasion de revenir dans la partie lorsqu'elle a mené 3-0 dans la seconde manche.

Son adversaire affrontera au prochain tour la Croate Petra Martic (34e).