Van Uytvanck ne connait "pas grand-chose" à Isabelle Wallace, 245e mondiale

"Je suis toujours contente de revenir à Roland-Garros. Cela me rappelle des bons souvenirs", a dit Alison Van Uytvanck (WTA 46), qui fera son entrée en lice mardi à Paris. La Brabançonne, 24 ans, qui participe pour la quatrième fois aux Internationaux de France, affrontera au premier tour la jeune Australienne Isabelle Wallace (WTA 245), 21 ans, bénéficiaire d'une invitation.

"Je ne connais pas grand-chose à son sujet", a expliqué Van Uytvanck. "Je sais juste qu'elle est gauchère et qu'elle s'entraîne en Espagne. Il paraît aussi qu'elle se débrouille plutôt bien sur terre battue. Sur papier, il est clair que je partirai favorite. Elle est entrée dans le tableau par le biais d'une invitation, elle est classée 200 places derrière moi, mais tout match doit être joué. Elle va pouvoir évoluer sans pression et on ne sait dès lors jamais ce dont elle est capable."

Alison Van Uytvanck aborde en tout cas ce Roland-Garros avec beaucoup d'enthousiasme. Sous la houlette de son nouveau coach, David Basile, la Grimbergeoise a repris des couleurs ces derniers mois à l'image de son titre conquis au tournoi WTA de Budapest, fin février. Elle espère dès lors continuer sure cette voie à Paris.

"Il y a trois ans, j'avais réussi à me hisser jusqu'en quarts de finale. L'an dernier, j'avais également disputé un bon tournoi, m'inclinant en trois sets au deuxième tour contre Radwanska. Maintenant, je n'ai pas envie de me mettre trop de pression. J'ai fait de bons matches récemment, contre Elise Mertens à Madrid ou contre Samantha Stosur à Rome. Cela se passe très bien aussi avec mon nouveau coach. Il est très positif à mon égard. On verra, tout est permis", conclut-elle.