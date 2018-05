Van Uytvanck: "Je devrai être forte, car je ne partirai pas favorite"

Alison Van Uytvanck (WTA 46) va tenter de se qualifier pour la deuxième fois de sa carrière pour le troisième tour à Roland-Garros, ce jeudi. La Brabançonne flamande, qui avait atteint les quarts de finale en 2015, retrouvera l'Allemande Julia Goerges (WTA 11), 29 ans, lauréate du tournoi d'Auckland et finaliste à Charleston cette année.

"Je devrai être forte, car je ne partirai pas favorite", a-t-elle confié. "Ce n'est pas pour rien qu'elle est si bien classée, même si j'ai déjà eu des balles de match contre elle (NdlR : l'été dernier à Washington), sans réussir à conclure. De toute façon, dans un tournoi du Grand Chelem, il faut jouer à un haut niveau. Je devrai bien servir pour commencer, afin de pouvoir la mettre sous pression. Ce serait un bon début. Ensuite, il faudra que je parvienne à imposer mon jeu, en étant agressive et en variant bien. Et si cela ne réussit pas, je devrai trouver des solutions."

Alison Van Uytvanck, qui s'est inclinée en double mercredi aux côtés de la Slovène Polona Hercog, espère aussi qu'elle pourra compter sur un important soutien des supporters belges contre Julia Goerges, huitième de finaliste à Paris en 2015. Ils étaient venus l'encourager en masse contre l'Australienne Isabelle Wallace (WTA 245), au même titre d'ailleurs qu'Elise Mertens (WTA 16) et Ruben Bemelmans (ATP 110).

"C'est vraiment chouette de pouvoir jouer devant tant de supporters et de sentir qu'ils sont derrière toi", poursuivit-elle. "C'est un peu comme si on joue à la maison, avec une atmosphère comme en Fed Cup ou Coupe Davis. J'ai fait un bon match contre Wallace. J'avais bien retourné, ce qui n'était pas évident contre une gauchère, et commis peu de fautes. J'espère aussi que, jeudi, il y aura beaucoup de monde..."