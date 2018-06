Van Cleemput: "On a vu que la prestation de David a été médiocre"

Thierry Van Cleemput a assisté à l'élimination de son joueur, David Goffin, en 1/8 de finale de Roland Garros ce dimanche. Pour l’entraîneur du Belge, perdre contre le 72ème joueur du monde est forcément une déception. "Je n'ai pas voulu faire d'analyse avec David maintenant. C'était trop chaud. je n'ai donc pas d'explication pour l'instant. Ça ne sert à rien de se mentir. On a vu que la prestation a été médiocre. Je pense qu'il n'était pas là mentalement. Il doit y avoir une raison. Il avait une très mauvaise attitude. Malheureusement, il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Il sortait d'un gros match. Tout se déroulait normalement."

David Goffin a semblé absent du court, ne cherchant pas l'aide de son entourage pour sortir la tête du court. "Aujourd'hui, il regardait ses chaussures" ajoute Thierry Van Cleemput. "Il était enfermé. Il n'a regardé personne et ne s'est exprimé sur rien. Il était visiblement très très mal dans sa peau."

"Mon rôle est de le soutenir car émotionnellement, cela a été un gifle" termine le coach du liégeois. "Mais si David veut être un joueur du top 10 mondial, il doit atteindre les 1/4 voire les 1/2 d'un tournoi du grand chelem. Il est 9ème mondial, il est tête de série et il joue Cecchinato pour aller plus loin dans le tableau... Aujourd'hui, le résultat est une déception, on ne va pas se mentir. Maintenant, on va voir comment gérer cette déception pour la suite. On verra quand on en aura parlé."