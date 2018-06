Une Mertens impressionnante file en 1/8e de finale

Elise Mertens (WTA 16) s'est qualifiée brillamment pour les 1/8es de finale de Roland Garros. Notre compatriote n'a laissé aucune chance à Daria Gavrilova (WTA 25). Elle a éliminé l'Australienne en deux sets et sans ménagement : 6-3, 6-1.



Solide au service, percutante dans le jeu, Mertens a livré son match le plus abouti dans ce Roland Garros. Elle atteint les 1/8es de finale pour la première fois de sa carrière à Paris.



Un service remporté facilement, trois balles de break dans le jeu suivant. Elise annonce la couleur dès les premiers points. Impériale sur sa mise en jeu (4 points cédés dans le premier set), Mertens n'a besoin que d'un break (à 3-2) pour empocher la première manche.



La deuxième est une simple formalité. Le demi-finaliste de l'Australian Open varie parfaitement le jeu et fait visiter le court N.7 à son adversaire. Gavrilova est dépassée, Mertens se détache rapidement à 5-0. Elle tremble un peu au moment de conclure (break blanc pour Gavrilova) avant de composter son ticket pour la deuxième semaine.



Au prochain tour, la N.1 Belge pourrait retrouver Simona Halep. La N.1 mondiale et favorite du tournoi est opposée à Andrea Petkovic au 3e tour.