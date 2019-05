Une bien belge journée à Paris : le débrief du 3e jour à Roland Garros - © Tous droits réservés

Une bien belge journée à Paris : le débrief du 3e jour à Roland Garros - Roland Garros -... On débriefe avec Christophe Rochus et sans fou rire la 4e journée de ce Roland Garros 2019. Un David Goffin impressionnant, une Elise Mertens sérieuse pour démarrer une bien belge journée. On préface déjà le Nadal-Goffin de vendredi et Christophe nous livre son coup de cœur du jour.