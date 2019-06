Un très belle finale, un Nadal imbattable : Le débrief d'Olivier Rochus - © Tous droits réservés

Un très belle finale, un Nadal imbattable : Le débrief d'Olivier Rochus - Roland Garros -... Wouaw. Du grand tennis. Puissance et précision réunis. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas atteint ce niveau. Pendant 45 minutes, le spectacle a été exceptionnel. Dominic Thiem et Rafaël Nadal ont régalé les amateurs mais la débauche physique a eu raison de l’Autrichien face à un Nadal une nouvelle fois intouchable. Au terme de cette quinzaine, Olivier Rochus a déterminé ses deux coups de cœur. Amanda Anisimova chez les dames et Dominic Thiem chez les messieurs.