Un nouveau Roland-Garros tout beau, tout chaud...

Les dernières balles de l'édition 2018 du tournoi à peine échangées, les pelleteuses ont commencé à oeuvrer. Et les travaux ont duré pratiquement un an, jusqu'à la veille du tournoi 2019. Roland-Garros avait déjà changé, a changé, et changera encore.

S'il pleut, pendant la quinzaine, certains continueront certainement à pester contre l'absence d'un toit au-dessus du Central, alors que les autres tournois du Grand Chelem en ont maintenant deux, ou trois. Le nouveau Roland-Garros, que l'on découvre cette année, n'est pas encore le Roland-Garros «définitif».

Le Court Central, le Court Philippe Chatrier, a été démoli, et reconstruit. Avec la même capacité, 15.000 places, mais plus de confort pour les spectateurs. Et une autre forme. Il est toujours rectangulaire, vu de l'extérieur, mais plutôt ovale, de l'intérieur. Les sièges en plastique vert ont été remplacés par des sièges en bois clair. C'est plutôt chic, et très joli.

Kimmer Coppejans a eu l'occasion d'aller voir cela d'un peu plus près. «Je trouve qu'ils ont fait un super-boulot. C'est vraiment impressionnant. Avant, ce court était très beau. Et maintenant, il est magnifique.»

David Goffin s'est entraîné sur le Central, avec Roger Federer, quelques heures après son arrivée à Paris. «Le court est vraiment très beau. Ils ont encore un peu agrandi cet espace. C'est de mieux en mieux, et de plus en plus moderne. C'est bien, ils évoluent.»

Un toit sera donc installé au-dessus du Central, pour l'édition 2020 du tournoi. Pour cette année, il y a encore plus spectaculaire que l'enceinte principale du stade. Il y a le tout nouveau «Court Simonne Mathieu». D'une capacité de 5000 places, ce court est le plus original du monde, pour du tennis. Celui qui a le plus suscité la polémique, aussi. Après des années et des années de procédures judiciaires, les riverains et les défenseurs de la nature et du patrimoine peuvent le constater, les Serres d'Auteuil ont été préservées. Le Court Simonne Mathieu est comme «soutenu» par quatre murs de verre, quatre murs de plantes exotiques.

Jean-François Vilotte est le directeur général de la Fédération Française de Tennis. «C'est un court semi-enterré, entouré de serres, qui sont exploitées par la Ville de Paris, pour exposer leurs collections botaniques. C'est à la fois un geste architectural très fort, et un court qui est remarquablement intégré. L'esprit de Roland-Garros a vraiment été respecté, avec un stade dans la ville, qui tient compte de son environnement, et qui se veut extrêmement élégant.»

Il y a quatre autres nouveaux courts, à Roland-Garros, plus petits, moins spectaculaires, mais très sympathiques. Et puis, il y a un court qui vit ses derniers jours, le Court N°1, tout rond. C'est sans doute le préféré des spectateurs, pour la proximité qu'il offrait entre le public et les joueurs. Il sera démoli après le tournoi, pour laisser la place à un espace de détente et de verdure, à découvrir en 2020.

Le budget total de la métamorphose de Roland-Garros est de 380 millions d'euros. Aucun argent public ne sera dépensé. Même après la fin des travaux, le tournoi offrira encore des nouveautés. En 2021, Roland-Garros accueillera ses premières sessions de soirée. Ou de nuit, qui sait, si les matches sont longs. Et en 2024, le stade deviendra olympique.

Ecoutez l'interview complète de Jean-François Vilotte, sur le nouveau Court Central, le Court Simonne Mathieu, les transformations, et l'avenir de Roland-Garros...