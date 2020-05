"Un jour sans Roland": quand tout ne se passe pas exactement comme prévu

Il y a des jours où tout se passe exactement comme nous l'avions planifié, et puis il y a ceux où, malgré notre insistance, rien ne va comme on l'imaginait. C'est parfois compliqué, d'autres fois plutôt drôle. Nous, on a choisi la deuxième option pour vous proposer une petite capsule "feel good" spéciale Roland Garros.

Un gros (et long) fou-rire entre journaliste et consultant, Venus Williams en photographe, une balle coincée dans la raquette de Benoit Paire, un filet et un poteau fans de Kim Clijsters, une déclaration d'amour entre Stan Wawrinka et un fan... c'est le programme de notre compilation !