"Un jour sans Roland" 100% belge : le tweener de Rochus, la palette de Henin et l'amortie de Darcis…

"Un jour sans Roland" 100% belge: le tweener de Rochus, la palette de Henin et l'amortie de... Roland-Garros devait débuter ce dimanche 24 mai. Au lendemain de l'inauguration en grandes pompes du toit du Philippe-Chatrier. Le Coronavirus est venu tout perturber et le tournoi est, tout à fait logiquement, reporté. Un peu nostalgiques malgré tout, nous avons décidé de vous proposer des petites capsules d'archives "feel good" du tournoi. Nous commençons ce dimanche par une petite compil de jolis points belges. Filip Dewulf, Justine Henin, Kim Clijsters, Olivier Rochus, Xavier Malisse, Steve Darcis, Germain Gigounon, Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et bien évidemment David Goffin y font leur apparition. Un choix totalement subjectif de notre part ayant pour but de rappeler un peu ceux qui ont fait les beaux jours de la Belgique à la Porte d'Auteuil ces 25 dernières années.