"Un drôle de déjà-vu" pour Djokovic après avoir touché le visage d'un juge de ligne

Novak Djokovic a été protagoniste d'un nouvel incident avec un juge de touche lundi lors du 1/8e de finale qui l'opposait à Karen Khachanov à Roland-Garros. Mis en difficulté par un service bien ajusté du Russe, le N°1 Mondial n'a pas pu riposter correctement et a envoyé involontairement la balle dans le visage du juge de ligne le plus proche. Un geste maladroit pour lequel il s'est immédiatement excusé mais qui rappelle drôlement sa disqualification à l'US Open.

"C'était un drôle de déjà-vu, a reconnu Djokovic. J'espère qu'il va bien parce que j'ai vu qu'il était rouge à l'endroit où la balle l'a touché à la tête."

"Il a été très courageux parce que c'était un vrai coup, j'étais très près", a ajouté le Serbe. "Evidemment, les gens vont en faire une histoire à cause de ce qui s'est passé à New York. Mais ça m'est déjà arrivé, à moi et à beaucoup d'autres joueurs, depuis 15 ans que je suis sur le circuit. J'ai vu beaucoup de balles ricocher sur le cadre de la raquette et atteindre quelqu'un dans les tribunes ou un juge de ligne. Mais c'était effectivement une situation étrange lundi", a-t-il conclu.