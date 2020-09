Tsitsipas et Rublev, jumeaux d'un soir : au bord du gouffre, ils arrachent leur qualification en cinq sets

Alors que les principaux favoris, Novak Djokovic et Rafael Nadal en tête, ont tranquillement assuré leur qualification pour le deuxième tour de Roland-Garros, plusieurs outsiders entraient en lice ce mardi. Ce fut notamment le cas d’Andrey Rublev, prometteur 12e mondial. Opposé au vétéran américain Sam Querrey, le Russe a énormément souffert, concédant même les deux premières manches au terme de tie-breaks particulièrement indécis. Dos au mur, Rublev a finalement trouvé les ressources mentales nécessaires pour surpasser l’écueil Querrey en plus de trois heures et cinq sets éreintants (6-7, 6-7, 7-5, 6-4, 6-3).

Le refrain a été sensiblement le même pour Stefanos Tsitsipas. 6e mondial et outsider légitime à une place d’honneur dans ce tournoi, le Grec a frôlé la correctionnelle face au spécialiste de terre battue, Jaume Munar. Comme Rublev, Tsitsipas a été mené deux manches à rien, concédant deux sets très secs en moins d’1h30. Mais comme Rublev, il s’est réveillé et a lentement pris le dessus sur l’Espagnol, terrassant Munar en cinq sets au bout de l’effort, 4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Les deux joueurs, poussés dans leurs retranchements et qui ont frôlé une élimination beaucoup trop précoce, devront assurément montrer un autre visage au 2e tour.