Thomas Johansson: " J'ai vu Soderling battre Nadal, je sais que c'est possible "

David Goffin a rendez-vous avec Rafael Nadal en 16èmes de finale de Roland-Garros pour ce qui sera l’un des plus grands défis de sa carrière. L’Espagnol, onze fois vainqueur à Paris, a empoché sa 88ème victoire en 90 matches aux Internationaux de France ce mercredi. Seuls Novak Djokovic et Robin Soderling l'ont battu dans son "jardin". En 2016, le Majorquin avait du déclarer forfait sur blessure avant le troisième tour.

Si le challenge est énorme pour Goffin, son coach Thomas Johansson compte sur un jeu offensif de la part de son poulain : “Rafa a perdu des matchs sur terre battue cette saison. Il sera important de ne pas reculer, d’être le plus proche possible de la ligne pour pouvoir diriger le jeu un maximum. Il faudra être agressif. J’étais dans le box de Robin Soderling quand il a battu Nadal ici à Roland-Garros. Je sais que c’est possible. Je sais aussi que j’entraîne un des meilleurs joueurs du monde”.

Pour affronter Nadal, David Goffin a d’abord dû écarter le serbe Miomir Kecmanovic (ATP 85). Une victoire en trois sets (6-2, 6-4, 6-3) qui a ravi son coach : "David a été très bon, je suis très satisfait de son attitude sur le cour. Tout ça face à un jeune joueur prometteur, ce n'est pas simple. Nous avons travaillé sur la régularité et c'est la clé de la réussite. David enchaîne maintenant les sets avec moins de hauts et de bas. Il adore Paris, l'atmosphère, les fans qui viennent pour lui. On va maintenant profiter de cette victoire avant de se concentrer sur Nadal dès demain".