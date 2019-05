Thiem vient à bout de Paul, 131e mondial, avant la nuit

Dominic Thiem a réussi à boucler son premier tour avant la tombée de la nuit, ce lundi à Roland Garros. L'Autrichien s'est défait non sans mal de l'accrocheur Américain Tommy Paul (ATP 131) : 6-4, 4-6, 7-6, 6-2.



Après un premier set maîtrisé, la machine Thiem s'est quelque peu enrayée (6-4). L'Américain, bénéficiaire d'une invitation, a tenu le choc et a fait le break dans le septième jeu. Jamais inquiété sur son service, il est revenu à une manche partout (6-4, 4-6). Dans un troisième set tout aussi disputé, les serveurs ont gardé la main. Pas de break et direction le jeu décisif. Mené 0-4, le finaliste sortant a su réagir à temps pour gagné 7 des huit points suivants et empoché la manche (6-4, 4-6, 7-6).



Très solide jusque là, le droitier de Greenville s'est effondré d'un bloc. Il n'avait pas concédé la moindre balle de break dans les 2e et 3e sets. Il a perdu deux fois son service en trois jeux. Largement suffisant pour plier la 4e manche et le match.



Le 4e joueur mondial, vainqueur à Barcelone et demi-finaliste à Madrid, a évité le piège du premier tour d'un tournoi où il a atteint au minimum le dernier carré ces trois dernières années.



Au prochain tour, il affrontera le Kazakh Alexander Bublik (ATP 91).



Le Canadien Denis Shapovalov (ATP 24) a lui été battu en trois sets par l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 45) : 7-6 (1), 6-3, 6-4.