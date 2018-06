Thiem, impérial face à Zverev, file en 1/2 de Roland Garros

L'Autrichien Dominic Thiem (N.7), 24 ans, 8e mondial, s'est qualifié pour les demi-finales des Internationaux de France à Roland-Garros pour la troisième fois d'affilée en écartant l'Allemand Alexander Zverev (N.2), 21 ans, 3e joueur du monde, en trois manches 6-4, 6-2, 6-1 mardi.

Le duel entre les deux jeunes loups du tennis mondial aura pourtant tourné court sur la terre parisienne (1 heure 50 minutes), Zverev étant visiblement diminué par une douleur aux ischios. Thiem, double demi-finaliste à Paris et, surtout, seul joueur à avoir fait mordre la poussière --deux fois-- sur terre battue à Rafael Nadal en 2017 et 2018, en a profité pour dérouler en et rejoindre le dernier carré de l'épreuve française.

Zverev et Thiem sont présentés comme des potentiel successeurs de Rafael Nadal et Roger Federer quand ces derniers auront décidé de raccrocher. Thiem peut donc se targuer d'être le seul à avoir fait chuter Nadal sur terre battue depuis 2017: l'an dernier à Rome en quarts de finale et cette année à Madrid au même stade de la compétition.

En demi-finales, Dominic Thiem sera opposé soit au Serbe Novak Djokovic (N.20), 31 ans, 22e mondial, qui en est à son douzième quart de finale à Paris, soit à l'Italien Marco Cecchinato, 25 ans, 72e au classement ATP, tombeur de David Goffin, 9e mondial, au stade des 8es de finale dimanche.