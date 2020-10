Thiem : "Bien que je sois très déçu, je suis heureux pour Diego"

Diego Schwartzman et Dominic Thiem ont offert un superbe spectacle en quart de finale de Roland-Garros. Ils se sont livrés sans compter pendant plus de cinq heures sous les lumières du Court Philippe Chatrier. Le respect entre les deux hommes est à la hauteur de l’intensité des échanges : énorme.



Le sourire du vaincu aussi large que celui du vainqueur. Les deux amis se sont retrouvés au filet pour une belle accolade. Poignée de mains sincère, tape sur l’épaule et tant pis pour le protocole sanitaire.