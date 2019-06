Thiem "a vu pourquoi Nadal est un des meilleurs de tous les temps"

Dominic Thiem, battu en finale de Roland-Garros par Rafael Nadal pour la deuxième année d’affilée dimanche, a "vu pourquoi" l’Espagnol "est un des meilleurs joueurs de tous les temps".

"Il a joué de manière exceptionnelle aujourd’hui. Dans les deux premiers sets, j’ai joué du très bon tennis, mais lui était vraiment incroyable. Il y a une raison pour laquelle il a autant de succès, pour laquelle il a gagné 18 tournois du Grand Chelem. C’est assurément un des meilleurs joueurs de tous les temps, aujourd’hui, j’ai vu pourquoi", admire Thiem, qui s’est incliné en quatre manches (6-3, 5-7, 6-1, 6-1).

"Le début du match a été incroyablement intense, j’ai joué deux très bons premiers sets, après, j’ai un peu baissé de niveau, ce qui n’est pas si dramatique contre la plupart des joueurs, mais lui en a profité et m’a marché dessus, résume l’Autrichien de 25 ans. C’est devenu vraiment difficile pour moi".

"Le match était assez ouvert dans les deux premiers sets. Puis j’ai complètement raté mon début de troisième set. Et lui est parti comme une fusée, à pleine puissance. Ça a été le tournant du match", complète-t-il.

Interrogé sur l’ascenseur émotionnel qu’il a vécu ces trois derniers jours, lui qui est venu à bout du N.1 mondial Novak Djokovic en cinq sets à cheval sur vendredi et samedi en demi-finales, "c’est ce qu’il y a d’unique et aussi de cruel avec le tennis", répond le N.4 mondial.

"J’ai battu une des plus grandes légendes de notre sport hier (samedi), une des plus belles victoires de ma carrière, et même pas 24 heures plus tard, je dois entrer sur le court contre une autre légende extraordinaire de notre sport, le meilleur joueur sur terre battue de tous les temps. Ça montre aussi la difficulté de gagner un Grand Chelem en ce moment", développe-t-il.

Même finaliste malheureux, Thiem s’est réjoui de vivre sa "meilleure saison jusqu’à maintenant". "J’ai développé mon jeu, j’ai le sentiment que j’étais plus proche dans cette finale que l’année dernière : je suis sur le bon chemin, j’ai échoué aujourd’hui (dimanche) mais mon rêve reste de gagner ce tournoi ou un autre Grand Chelem", conclut Thiem.