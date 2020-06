Tennis: le circuit pro reprendra le 3 août, Roland-Garros reporté au 27 septembre

Cette fois, on sait! Après des semaines d'attente, une date a enfin été révélée quant à la reprise du tennis professionnel. LA WTA, le circuit féminin, reprendra le lundi 3 août avec le tournoi de Palerme, a annoncé mercredi l'association en charge du tennis professionnel féminin qui a dévoilé un calendrier provisoire de 20 dates dont le Masters à Shenzhen à partir du 9 novembre.

Les hommes reprendront une dizaine de jours plus tard. Le circuit ATP redémarrera officiellement le 14 août avec le tournoi de Washington. Le Masters 1000 de Cincinatti suivra le 22 (il sera disputé à Flushing Meadows), juste avant le début de l'US Open qui se jouera, on le sait, à huis clos. Une courte saison sur surface dure qui sera suivie par une autre, sur terre battue celle-là, et dont le point d'orgue sera Roland Garros. Dans un premier temps reporté du mois de mai au 20 septembre, le tournoi parisien débutera finalement le 27, soit une semaine plus tard qu'annoncé initialement.

Il sera précédé par les Masters 1000 de Madrid (13 septembre) et de Rome (20 septembre) ainsi que par celui de Kitzbühel (8 septembre) durant la deuxième semaine de l'US Open, dont le maintien a été annoncé hier.

Le report de Roland-Garros permettra aux joueurs ayant participé au rendez-vous new-yorkais de disposer de plus de temps pour s'adapter à la surface. Si le Grand Chelem américain se déroulera à huis clos, la question du public Porte d'Auteuil n'a pas encore été tranchée.