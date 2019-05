Tapis d’ocre pour Nadal, Halep n’est plus seule

« Je partage l’avis de Chris pour Djoko, mais j’ajouterai Thiem . » enchaîne Olivier Rochus. « Pour battre Nadal, il faut rivaliser physiquement et je ne vois que ces deux – là qui ont aussi une puissance de feu. Avec son revers à une main, l’Autrichien est capable de faire mal à Nadal , surtout en cinq sets ».

A quelques heures des premiers coups de raquette, Christophe et Olivier Rochus ont analysé les forces en présence dans le tableau masculin alors que Philippe Dehaes s’est concentré sur les dames.

Pour Olivier Rochus, la surprise viendra du sud de l’Europe. « Le premier nom qui me vient c’est Tsitsipas. Avec la confiance qui est la sienne, il a déjà sorti des Federer, des Nadal, les meilleurs du monde en si peu de temps… Il n’a peur de rien et il a aussi un gros physique. Il est très puissant. De là à aller jusqu’au bout, je ne pense pas mais il pourrait être dans le dernier carré ».

Face au trio habituel, la jeune garde emmenée par Zverev et Tsitsipas montrent les crocs mais de là à rafler la mise, il y a un pas. « Je ne vois que Thiem parmi les jeunes capables d’aller au bout mais sincèrement, je ne crois pas que ce sera son année. » conclut Christophe Rochus.

Avec Roger, on aura droit à du beau jeu. Je ne le vois pas perdre face à un sans-grade. Il faudra quelqu’un de fort pour le sortir du tableau . »

2019 marquera aussi le retour de Roger sur la terre parisienne, 10 ans après son seul succès. Federer vient à la porte d’Auteuil non pas pour découvrir les transformations architecturales mais pour prendre du plaisir. « Parce que la terre battue lui manquait » a-t-il avoué dans un entretien dans L’Equipe. Roger Federer comble aussi son agenda avant Wimbledon. « Il ne va pas forcer avant Wim, c’est une certitude. » poursuit l’aîné des Rochus. « Mais son niveau est bon ».

Vainqueur à Madrid, Djokovic s’est incliné à Rome face à son rival éternel. Son parcours sera plus chaotique avec Coric, Fognini ou Shapovalov avant les quarts pour retrouver Thiem en demi.

Slice, montées à contre temps, coups droits bombés, amorties. Elle a toutes les armes pour bien jouer sur terre et toute l’intelligence aussi » .

Tenante du titre Simona Halep est souvent pointée comme la favorite du tournoi mais elle n’est plus la seule. « Il y en a deux ou trois qui ont le niveau pour battre Simona Halep sur terre » enchaîne Philippe Dehaes. « Je pense à une joueuse comme Ashley Barty, l’Australienne. Elles se sont affrontées à Madrid. Halep avait gagné 7/5 7/5. Mais sincèrement Ashley Barty figure à mes yeux parmi les favorites cette année.

Chez les dames, la Next Gen est bien là même si quelques anciennes font de la résistance. Un vent nouveau souffle sur le tennis féminin mais si Osaka trône au sommet du classement, la WTA ne s’est pas encore trouvée une reine à long terme.

Tapis d’ocre pour Nadal, Halep n’est plus seule - © GABRIEL BOUYS - AFP

La liste des prétendantes est très longue. Derrière Halep ou Barti s’ajoutent à la faveur des résultats de Rome Pliskova voire même Svitolina, Bencic après son magnifique début de saison, Sloane Stevens ou encore Sabalenka. « A 27 ans, Kiki Bertens est aussi une candidate redoutable. Elle est en pleine maturité. Et si le baromètre c’est qui peut battre Halep, elle peut le faire et viser le titre. Elle a gagné Madrid et atteint les demi-finales à Rome ».

Reste l’énigme Naomi Osaka, la numéro une mondiale a remporté l’US Open et l’Australian Open mais n’a pas encore brillé à Paris. « Elle peut gagner Roland, je le pense vraiment, mais les conditions climatiques doivent être favorables. S’il pleut beaucoup, s’il fait fort humide et que la terre est lourde, ça va devenir compliqué mais s’il fait beau et que la terre est bien dure, elle a toutes les chances de gagner ».

Quant à la révélation 2019, Philippe Dehaes ose le pronostic Vondroussova. « C’est une gauchère que je trouve formidable à voir jouer… elle n’a que 19 ans mais attention à elle ». 37e mondiale, la Tchèque signe son meilleur classement avant de rejoindre Paris.

Qui succèdera à Rafa et Simona ? Les premiers éléments de réponse tomberont progressivement à partir de dimanche et jusqu'au 10 juin