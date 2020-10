Elle n’aura abandonné que maximum 5 jeux par match dans ce tournoi. La Polonaise Swiatek s’est facilement imposée face à l’Américaine Kenin en deux sets lors de la finale de Roland Garros. Si la première manche a été disputée, la seconde aura été plus simple pour Swiatek . Elle remporte son premier Roland et offre à la Pologne son premier titre du Grand Chelem chez les dames.

Un premier set en faveur de Swiatek

C’est Swiatek qui commence bien dans ce premier set en s’octroyant un break dès le début. C’est 3-0 pour la Polonaise d’entrée de jeu. Heureusement Kenin entre dans la partie et commence à rendre les coups et contre break. L’Américaine semble rentre dans la partie, mais tout rebascule dans le 7e jeu du 1er set.

Les deux joueuses se rendent coup pour coup et finalement Swiatek remporte son jeu de service et se procure une balle de break sur le jeu suivant à cause d’une double faute de Kenin. Sur le plus long jeu de ce début de rencontre Swiatek fait 5-3.

La Polonaise n’a plus qu’à prendre son jeu de service pour empocher la première manche. Si elle se procure bien une balle de set, Kenin contre break une nouvelle fois et revient à 5-4. On pense une nouvelle fois que l’Américaine a appris de ses erreurs, mais Swiatek se procure deux nouvelles balles de set en empoche la première manche 6-4.