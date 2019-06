Suivez la fin de Djokovic-Thiem en direct vidéo (LIVE 12h)

La seconde demi-finale du simple messieurs de Roland-Garros qui oppose le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) à l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 4), interrompue par la pluie vendredi, reprendra samedi à midi sur le Court Philippe-Chatrier.

Novak Djokovic (N.1) et Dominic Thiem en étaient à un set partout et Thiem menait 3 jeux à 1 dans le troisième lorsque la partie a été interrompue par la pluie vendredi. La rencontre avait déjà été perturbée une dizaine de minutes un peu plus tôt dans la soirée. Les deux joueurs avaient bataillé jusque là durant 1 heure et 28 minutes. La pluie et les bourrasques se sont invitées sur le Central de Roland-Garros vendredi, perturbant le bon déroulement des rencontres.

Le vainqueur rejoindra en finale l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2), tombeur du Suisse Roger Federer (ATP 3).