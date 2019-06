Sloane Stephens sort Muguruza et rejoint Konta en quarts - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Sloane Stephens sort Muguruza et rejoint Konta en quarts - Roland Garros 2019 - 02/06/2019 L'Américaine Sloane Stephens, 7e mondiale et finaliste en titre, s'est montrée solide pour éliminer en deux sets dimanche l'Espagnole Garbine Muguruza, 19e, et rejoindre la Britannique Johanna Konta en quarts de finale de Roland-Garros. Victorieuse 6-4, 6-3 en 1h40 de la lauréate de l'édition 2016, Stephens, 26 ans, tient le rythme de sa rivale Simona Halep, tenante du titre, contre qui elle s'était inclinée en trois sets en 2018.