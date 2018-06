Simona Halep remporte enfin Roland Garros et décroche son 1er titre en Grand Chelem

Après trois finales perdues, Simona Halep est enfin parvenue à décrocher son premier titre en Grand Chelem samedi en remportant la finale de Roland Garros face à l’Américaine Sloane Stephens (WTA 10). Malmenée dans le premier set, la N.1 mondiale a su trouver les ressources pour réagir et finalement s’imposer en trois sets (3-6, 6-4, 6-1)

Battue l’an dernier par Jelena Ostapenko et en 2014 par Maria Sharapova, la Roumaine, 26 ans, a enfin pu lever les bras à Paris et privé Stephens d’une septième victoire en autant de finales disputées sur le circuit.

Victorieuse lors des quatre dernières confrontations entre les deux joueuses, Halep a pourtant mal débuté sa finale.

Breakée dès le quatrième jeu, elle a connu un coup de mou en milieu de premier set avec plusieurs fautes directes et une balle de contre-break manquée à 5-3. Solide, puissante et agressive, Stephens s’est alors faite un plaisir d’empocher le premier set.

L’Américaine a insisté en début de deuxième set en prenant immédiatement le service de son adversaire. Après un bref moment de flottement, Halep a décidé de prendre plus de risques. Un choix payant dans le 4e jeu du deuxième set : le moment décisif de la rencontre.

La N.1 mondiale a alors breaké Stephens sur un jeu blanc avant de signer un nouveau jeu blanc sur son service et de prendre une nouvelle fois le service de Stephens pour mener 4-2. Un nouveau passage à vide dans le 7e jeu a permis à la 10e joueuse mondiale de recoller au score mais, plus solide et convaincante dans son jeu, Halep a fini par empocher le deuxième set.

Remotivée, Halep a abordé le troisième set avec l’ascendant psychologique et physique. Malgré l’attitude volontaire et tenace de Stephens, la Roumaine n’a laissé aucune chance à son adversaire et enchaîné les jeux gagnants pour finalement mener 5-0 et terminer le travail sur un 6-1.