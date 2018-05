Serena Williams écarte Kristyna Pliskova et poursuit sa route à Paris

Serena Williams, absente l'an passé pour cause de maternité, s'est qualifiée pour le deuxième tour des Internationaux de France. L'Américaine, retombée à la 451e place mondiale, a dominé en deux sets la Tchèque Kristyna Pliskova (70e mondiale) : 7-5, 6-4.



Cela faisait un an et demi et l'Open d'Australie 2017 que Serena Williams n'avait pas disputé un Grand Chelem. De plus, elle n'avait plus joué sur terre battue depuis sa finale perdue à Paris en 2016 face à l'Espagnole Garbine Muguruza. Avec 23 Grand Chelem à son actif, elle tente de revenir sur le circuit après avoir donné naissance en septembre à son premier enfant.

Au deuxième tour, l'Américaine rencontrera l'Australienne Ashleigh Barty (WTA 17). L'ancienne numéro un mondiale a été sacrée lauréate à la Porte d'Auteuil à trois reprises: en 2002, 2003 et 2015.