Sabine Appelmans avant Roland Garros : "Il faudra surtout être solide mentalement pour aller loin"

Sabine Appelmans - © RTBF

Sabine Appelmans avant Roland-Garros : "Il faudra surtout être solide mentalement pour aller... ’ancienne n°1 Belge Sabine Appelmans sera bien à la Porte d’Auteuil lors des deux prochaines semaines pour assister et commenter (pour le diffuseur HBS) les rencontres de Roland-Garros. Nous l’avons croisée le long des courts et en avons profité pour l’interroger sur cette quinzaine plutôt particulière, avec un public limité et des conditions météorologiques inhabituelles pour les joueurs. "La météo va certainement jouer un rôle", affirme Appelmans. "Dimanche par exemple, il va y a voir beaucoup de vent. Il va y avoir aussi de la pluie et les balles vont être lourdes. L’absence de public dans les tribunes qui motive habituellement les joueurs va aussi jouer un rôle important. Ça va être un tournoi très très difficile. Il ne faudra pas seulement être en forme physiquement mais il faudra aussi l’être mentalement si l'on veut aller loin." Météo et public ne seront pas les seuls éléments externes à gérer pour les joueurs, également soumis à un régime de distanciation et de tests assez serrant. "C’est lourd à gérer. Le soir, les joueurs ne peuvent pas sortir de l’hôtel, ils ne peuvent pas aller au restaurant, ils ne peuvent rencontrer personne. C’est très strict. Mladenovic disait qu’à l’US Open elle se sentait comme dans une prison. Mais bon si c’est le prix à payer pour pouvoir jouer au tennis, c’est un effort qu’il faut faire. Les joueurs doivent être positifs et se dire qu’ils ont l’opportunité de continuer à faire ce qu’ils aiment le mieux." La gauchère d’Alost a ensuite évoqué les chances Belges lors de ces Internationaux de France en commençant par celles de David Goffin, opposé au jeune Italien Jannik Sinner dimanche. "Ce sera un match très difficile dès le premier tour. J’ai vu Sinner tout à l’heure, il s’entraîne avec Nadal. C’est un beau sparring-partner. David a très bien joué à l’US Open. Sur terre battue, il n’a pas eu l’opportunité de beaucoup jouer depuis lors. Je ne sais pas quelles sensations il aura. Je pense qu’il avait besoin d’un peu plus de matches pour se préparer. En plus il tombe sur un adversaire dangereux. Ces joueurs de la nouvelle génération n’ont peur de personne, jouent très bien et ont beaucoup de talent. Sinner n’aura rien à perdre contre David qui aura plus de pression sur ses épaules." Et d’ajouter sur le tableau féminin : "Elise Mertens peut refaire un très bon tournoi comme à l’US Open. Il y a aussi Flipkens et Van Uytvanck dans ce tableau final. Cela nous fait plus de chances d’aller loin chez les Dames." Enfin Appelmans a donné son avis sur les favoris du tournoi. "Chez les messieurs, Djokovic, Nadal et Thiem sont mes trois favoris. 'Djoko' n’a pas eu de chance à l’US Open mais il est revenu en force en remportant le tournoi de Rome. Chez les dames, je placerais Simona Halep comme favorite. Elle n’a pas fait l’US Open pour se préparer pour ce tournoi et c’est une des meilleures joueuses sur terre battue. Après, il faudra aussi voir où en est Serena Williams."