Roland-Garros : Zverev vient à bout de Herbert en cinq sets

Zverev a remporté sa bataille contre Herbert - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Zverev - Herbert : les highlights - Tennis - Roland-Garros - 30/09/2020 Le N.7 mondial Alexander Zverev est venu à bout du Français Pierre-Hugues Herbert (78e) en cinq sets 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 après quasiment quatre heures de combat au deuxième tour de Roland-Garros mercredi. Herbert a pris un départ canon en se montrant agressif et en bousculant Zverev, jusqu'à mener 6-2, 4-1. Mais le récent finaliste de l'US Open a inscrit cinq jeux d'affilée pour égaliser à un set partout. Vainqueur de la troisième manche au jeu décisif, c'est cette fois l'Allemand qui a vu Herbert revenir à sa hauteur, deux sets partout. Mené 3-0, puis 5-3 dans le dernier set, l'Alsacien, auteur d'un excellent match ponctué de plus de 90 montées au filet, dont les deux tiers ont été gagnantes, a, à chaque fois, rattrapé son break de retard. Mais Zverev s'est emparé une dernière fois de son service pour conclure sur un lob gagnant après 3h59 de jeu. "C'est un des joueurs les plus difficiles à jouer pour moi, il ne donne pas du tout de rythme, mais j'ai fini par trouver un moyen de m'en sortir", a commenté Zverev. Au troisième tour, Zverev affrontera l'Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste sur la terre battue parisienne en 2018 et qui s'est extirpé des qualifications cette année.