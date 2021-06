Roland-Garros : Zverev sanctionné par l'arbitre... avant le début du match : "C'est de la merde...!"

Roland-Garros : Zverev sanctionné par l'arbitre... avant le début du match : "C'est de la... Alexander Zverev et les premiers tours en Grand-Chelem, une longue histoire d'amour-haine qui se poursuit au fil des ans. Habitué à jouer aux montagnes russes pour ses entrées dans les tournois, l'Allemand affrontait le Russe Roman Safiullin au deuxième tour Porte d'Auteuil. Et alors que les deux hommes s'échauffaient et se préparaient à débuter leur match, ils ont été sanctionnés par l'arbitre, Kader Nouni, pour un gain de temps...avant même le début du match. Et si Safiullin l'a pris à la rigolade, Zrevev lui s'est montré beaucoup plus véhément dans ses propos. S'avançant vers la chaise du referee, il a exprimé son mécontentement, finissant sa diatribe par un très fleuri "It's a bullshit", comprenez "C'est de la merde." Un début de rencontre chahuté qui ne lui a finalement pas coûté trop d'énergie puisque le longiligne allemand s'est imposé en trois sets : 7-6, 6-3, 7-6.