Roland-Garros : Zverev et Schwartzman filent en huitièmes

Alexander Zverev (7e) et Diego Schwartzman (14e) se sont qualifiés vendredi pour les 8es de finale de Roland-Garros en battant respectivement l'Italien Marco Cecchinato (110e et issu des qualifications) 6-1, 7-5, 6-3, et le Slovaque Norbert Gombos (106e) 7-6 (7/3), 6-3, 6-3.

L'Allemand Zverev, finaliste à l'US Open, affrontera la valeur montante italienne Janik Sinner (75e) pour une place en quarts. L'Argentin Schwartzman sera lui opposé à un autre Italien, Lorenzo Sonego (46e).

Si Schwartzman a eu trois tours relativement faciles, tous gagnés en trois sets, Zverev, lui, avait dû s'employer beaucoup plus pour parvenir au 3e tour.

L'Allemand avait ainsi bataillé 5 sets pour éliminer le Français Pierre-Hugues Herbert après quatre heures de combat au 2e tour.